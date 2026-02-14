Logo
Skandal u Širokom Brijegu: Djecu u vrtiću spremaju za Tompsonov koncert

Дјеца у вртићу се спремају за Томпсонов концерт
Foto: Instagram

Uoči koncerta Marka Perkovića Tompsona koji je, uz ustašku ikonografiju održan sinoć, 13. februara u Širokom Brijegu, na društvenim mrežama pojavio se video iz jednog širokobriješkog vrtića koji je izazvao brojne reakcije.

Na snimci se vide djeca i vaspitačica kako se drže za ruke stojeći u krugu te zajedno pjevaju i poskakuju uz Tompsonovu pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" uz opis "dječiji vrtić u Širokom Brijegu priprema se za večerašnji Tompsonov koncert".

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Hronika

Poznat identitet povrijeđenih u teškom udesu u Srpskoj

Video je u kratkom vremenu privukao veliku pažnju korisnika, a u komentarima su nažalost prevladavale riječi podrške.

Kontroverzni hrvatski pjevač Marko Perković Tompson održao je sinoč koncert u dvorani Pecara u Širokom Brijegu, a nastup je, kao i ranijih godina, obilovao spornim simbolima u publici i aluzijama na ratna devedesete. Nije izostao ni ustaški pozdrav „Za dom spremni“.

