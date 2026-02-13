Logo
Šmitova odluka neustavna: Ustavnopravna komisije jasna

Stevan Lulić

13.02.2026

17:25

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojila je zaključak da Kristijan Šmit nema nadležnost da donosi zakone.

Stoga su, naveli su iz Komisije nakon 44. sjednice, izmjene Krivičnog zakona koje je Šmit pokušao da nametne, neustavne.

"Povodom Zahtjeva Ustavnog suda BiH za ocjenu ustavnosti odredbe člana 203a. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kao i samostalnog člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona zakona Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH", broj 47/23), Ustavnopravna komisija usvojila je zaključak kojim je konstatovala da visoki predstavnik u BiH nema ustavnu nadležnost da donosi zakone, zbog čega su navedene odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine neustavne", jasno su naglasili iz Ustavnopravne komisije.

Komisija je takođe, povodom Zahtjeva Ustavnog suda BiH za ocjenu kompatibilnosti odredaba Zakona o zabrani diskriminacije BiH konstatovala da je Parlamentarna skupština BiH donijela Zakon o zabrani diskriminacije BiH i da će odluku o ovom sporu donijeti Ustavni sud BiH.

