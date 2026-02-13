Krajem februara sastanak ministara o zaštiti imovine Srba i SPC FBiH

Izvor:
13.02.2026
Krajem februara u Istočnom Sarajevu biće održan sastanak sa ministrima pravde FBiH i Savjeta ministara sa kojim će razgovarati o zaštiti imovine Srba i Srpske pravoslavne crkve u FBiH, rekao je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.
Selak je danas održao sastanak sa predstavnicima Srba u Livanjskom kantonu.
Razgovarali su o položaju srpskog naroda i zaštiti imovinskih prava Srpske pravoslavne crkve u FBiH i u ovom kantonu.
Selak je rekao da je Vlada Republike Srpske formirala Interesornu radnu grupu koja će baviti ovim pitanjem.
- Već je opštepoznato da je FBiH uknjižila srpsku imovinu na državu pravdajući to famoznom harmonizacijom, bez da su vlasnike zemljišta o tome obavijestili. BiH nema imovinu, imovinu imaju entiteti - poručio je Selak.
Napomenuo je da će Republika Srpska zbog toga tražiti ocjenu ustavnosti Zakona o zemljišnim knjigama FBiH.
Selak je najavio da će posjetiti Livanjski kanton i razgovarati sa svim nadležnim u vezi sa knjiženjem imovine.
Pozvao je sve Srbe iz FBiH da provjere stanje svoje imovine u zemljišnim knjigama.
Delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Goran Broćeta rekao je da su Selaka informisali o svim ustavnim, odnosno neustavnim dešavanjima u ovom entitetu, poput neprimjenjivanju odluke konstitutivnosti u većini kantona, te o nezakonitom knjiženju srpske imovine.
- Dogovorili smo danas niz koraka koje ćemo, u saradnji sa Ministarstvom, realizovati u narednom periodu, kako bismo olakšali položaj srpskog naroda i sveli ga u zakonske okvire - naveo je Broćeta.
Ministar pravosuđa i uprave Livanjskog kantona Aleksandar Rodić rekao je da se srpski narod u FBiH, po prirodi stvari, naslanja na Republiku Srpsku, te da je i danas otvoreno niz tema, među kojima otvaranje institucionalne saradnje između dva ministarstva.
Načelnik Drvara Dušica Runić rekla je da je ova opština, kao najbrojnija srpska lokalna zajednica u Livanjskom kantonu, naslonjena na institucije Republike Srpske i Srbije.
