Krajem februara sastanak ministara o zaštiti imovine Srba i SPC FBiH

Krajem februara u Istočnom Sarajevu biće održan sastanak sa ministrima pravde FBiH i Savjeta ministara sa kojim će razgovarati o zaštiti imovine Srba i Srpske pravoslavne crkve u FBiH, rekao je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

Selak je danas održao sastanak sa predstavnicima Srba u Livanjskom kantonu.

Razgovarali su o položaju srpskog naroda i zaštiti imovinskih prava Srpske pravoslavne crkve u FBiH i u ovom kantonu.

Selak je rekao da je Vlada Republike Srpske formirala Interesornu radnu grupu koja će baviti ovim pitanjem.

- Već je opštepoznato da je FBiH uknjižila srpsku imovinu na državu pravdajući to famoznom harmonizacijom, bez da su vlasnike zemljišta o tome obavijestili. BiH nema imovinu, imovinu imaju entiteti - poručio je Selak.

Napomenuo je da će Republika Srpska zbog toga tražiti ocjenu ustavnosti Zakona o zemljišnim knjigama FBiH.

Selak je najavio da će posjetiti Livanjski kanton i razgovarati sa svim nadležnim u vezi sa knjiženjem imovine.

Pozvao je sve Srbe iz FBiH da provjere stanje svoje imovine u zemljišnim knjigama.

Delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Goran Broćeta rekao je da su Selaka informisali o svim ustavnim, odnosno neustavnim dešavanjima u ovom entitetu, poput neprimjenjivanju odluke konstitutivnosti u većini kantona, te o nezakonitom knjiženju srpske imovine.

- Dogovorili smo danas niz koraka koje ćemo, u saradnji sa Ministarstvom, realizovati u narednom periodu, kako bismo olakšali položaj srpskog naroda i sveli ga u zakonske okvire - naveo je Broćeta.

Ministar pravosuđa i uprave Livanjskog kantona Aleksandar Rodić rekao je da se srpski narod u FBiH, po prirodi stvari, naslanja na Republiku Srpsku, te da je i danas otvoreno niz tema, među kojima otvaranje institucionalne saradnje između dva ministarstva.

Načelnik Drvara Dušica Runić rekla je da je ova opština, kao najbrojnija srpska lokalna zajednica u Livanjskom kantonu, naslonjena na institucije Republike Srpske i Srbije.