Komšićev pokušaj "podvale"? Oglasio se Stejt department, nigdje ne spominju ni Dodika ni Srpsku

Od predstavnika političkog Sarajeva i njihovih medija smo navikli da izvrću istinu i plasiraju poluinformacije, ali ovaj put su otišli korak dalje. Tako su iskoristili sastanak Željka Komšića i Kristofera Landaua da opet udare po rukovodstvu Srpske.

Bombastično ističu kako je zamjenik državnog sekretara SAD-a rekao predsjedavajućem Predsjedništva da "Dodikovo lobiranje potkopava Dejton i mir u BiH, te da nema podršku nikoga iz američke administracije".

O tome šta u novoj američkog administraciji misle o rukovodstvu Srpske najbolje govori niz sastanaka koje su Milorad Dodik, Željka Cvijanović i Ana Trišić Babić imali u Vašingtonu prošle sedmice. Za sve one koji nisu vidjeli ili "nisu htjeli da vide", oni su razgovarali i sa ministrom odbrane, ekonomije, portparolom Bijele kuće, predsjedavajućim Predstavničkog doma, brojnim senatorima i kongresmenima. A kako reče Milorad Dodik, to su samo sastanci koji su bili "dostupni javnosti".

Što se tiče samog sastanka Komšića i Landaua, oglasio se i Stejt department.

Nigdje se ne spominje ono o čemu je Komšić govorio o sastanku. Ne spominje se ni Dodik ni Republika Srpska, samo "privrženost političkoj stabilnosti i ekonomskom napretku i konkretan projekat Južne interkonekcije".

"Zamjenik državnog sekretara SAD Kristofer Landau sastao se danas sa predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem. Zamjenik sekretara Landau ponovo je potvrdio podršku Sjedinjenih Američkih Država političkoj stabilnosti i ekonomskom prosperitetu Bosne i Hercegovine.

Dvojica zvaničnika razgovarala su i o unapređenju zajedničkih ekonomskih prioriteta, uključujući projekat gasovoda Južna interkonekcija, koji će ojačati energetsku bezbjednost Bosne i Hercegovine i omogućiti pristup američkom prirodnom gasu", navodi se u zvaničnom saopštenju Stejt departmenta.

Podsjećamo, prošle sedmice se sa Landauom u Vašingtonu sastala i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koja je nakon tog sastanka istakla da je to bila prilika da razgovaraju i o unapređenju ekonomskih, kao i sveukupnih odnosa sa SAD.

Kao i Komšić, i Cvijanovićeva je podržala projekat “Južna interkonekcija”, koji bi omogućio uvoz američkog tečnog prirodnog gasa /LNG/ preko terminala u Hrvatskoj.