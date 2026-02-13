Logo
Large banner

Odborniku u BiH zapaljen automobil

Izvor:

Bljesak

13.02.2026

12:37

Komentari:

0
Ilijani Jelčić zapaljen auto
Foto: Bljesak.info

Nakon paljenja vozila odbornice Čapljinske nezavisne stranke u skupštini Opštine Čapljine Ilijane Jelčić, saopštenjem za javnost obratili su se iz Hrvatske republikanske stranke. Saopštenje prenosimo u cijelosti.

"Ovim putem izražavamo bezrezervnu solidarnost prema odbornici Ilijani Jelčić, kao i Čapljinskoj nezavisnoj stranci i osuđujemo kriminalni čin zapaljenja njenog osobnog vozila ispred porodične kuće. Uz izraze naše solidarnosti s koleginicom ne možemo ne postaviti pitanje vladajućima ne samo u Čapljini nego generalno kod Hrvata: Je li vam ovo to zajedništvo koje zagovarate i namećete?

Hapšenje, lisice

Hronika

Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

Posebno zabrinjavajuća činjenica je što je ovo zadnji u nizu sličnih događaja koji se ponavljaju u Čapljini, a bez da su istrage dovele do odgovora, počinioca i sankcija. Nedostatak odgovornosti i neujednačeno provođenje istraga šalje vrlo lošu poruku: nasilje se toleriše, a pravda nije ista za sve. Postoje jednaki pred zakonom i oni malo jednakiji.

протест сарајево трамвај

BiH

Protest u Sarajevu: Blokirali saobraćaj kod tramvajske stanice

S toga, ovim putem pozivamo nadležna tijela hitno, temeljno i profesionalno istražite ovaj slučaj, bez odgađanja i s maksimalnim angažmanom svih raspoloživih kapaciteta. Pozivamo da se javnosti prezentuju jasan, provjerljiv rezultati istrage ovog slučaja, kao i prethodnih slučajeva.

Ni jedna osoba koja se bavi javnim poslovima ne smije biti izložena zastrašivanju, opasnosti ili nepravdi bez reakcije države i društva, jer ovakvi napadi nisu samo napadi na pojedinca, oni su napadi na demokratske procese i na sve nas koji vjerujemo u vladavinu prava i izloženi smo na političkoj sceni. Solidarnost i podrška svima koji se time bave mora biti neupitna, ali isto tako i zahtjev za odgovornošću i pravdom.

policija rs

Hronika

Banjalučani za dva dana pukli skoro 50.000 KM zbog nepropisnog parkiranja

Čapljina ne smije postati mjesto u kojem se nasilje podrazumijeva, a pravda odgađa. Vi kojima su ovih dana puna usta zajedništva, poziva na jedinstvo, osjećaj zajedničkog hrvatskog identiteta, sada je trenutak se iskažete d‌jelima, a ne samo riječima.

(Bljesak)

Podijeli:

Tagovi :

Čapljina

zapaljen automobil

Ilijana Jelčić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сребреничанин оптужен за киднаповање и премлаћивање малољетнице

Hronika

Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

16 min

0
Протест у Сарајеву: Блокирали саобраћај код трамвајске станице

BiH

Protest u Sarajevu: Blokirali saobraćaj kod tramvajske stanice

22 min

0
Дара Бубамара открила каква је у кревету, Цеца одмах реаговала

Scena

Dara Bubamara otkrila kakva je u krevetu, Ceca odmah reagovala

30 min

0
У Минхену безбједносна конференција; Учествује Жељка Цвијановић

Svijet

U Minhenu bezbjednosna konferencija; Učestvuje Željka Cvijanović

33 min

0

Više iz rubrike

Протест у Сарајеву: Блокирали саобраћај код трамвајске станице

BiH

Protest u Sarajevu: Blokirali saobraćaj kod tramvajske stanice

22 min

0
Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Kad nestane tema bošnjački političari se hvataju za fantomske NATO integracije

43 min

0
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

BiH

Košarac uputio saučešće porodici stradalog

14 h

0
Хоће ли БиХ поново на сиву листу Манивала?

BiH

Hoće li BiH ponovo na sivu listu Manivala?

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

50

Vozila smrskana: Sudar kamiona i dva automobila na putu Doboj-Derventa

12

37

Otkriveni slučajevi afričke kuge svinja

12

37

Odborniku u BiH zapaljen automobil

12

34

Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

12

28

Protest u Sarajevu: Blokirali saobraćaj kod tramvajske stanice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner