Odborniku u BiH zapaljen automobil

Nakon paljenja vozila odbornice Čapljinske nezavisne stranke u skupštini Opštine Čapljine Ilijane Jelčić, saopštenjem za javnost obratili su se iz Hrvatske republikanske stranke. Saopštenje prenosimo u cijelosti.

"Ovim putem izražavamo bezrezervnu solidarnost prema odbornici Ilijani Jelčić, kao i Čapljinskoj nezavisnoj stranci i osuđujemo kriminalni čin zapaljenja njenog osobnog vozila ispred porodične kuće. Uz izraze naše solidarnosti s koleginicom ne možemo ne postaviti pitanje vladajućima ne samo u Čapljini nego generalno kod Hrvata: Je li vam ovo to zajedništvo koje zagovarate i namećete?

Hronika Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

Posebno zabrinjavajuća činjenica je što je ovo zadnji u nizu sličnih događaja koji se ponavljaju u Čapljini, a bez da su istrage dovele do odgovora, počinioca i sankcija. Nedostatak odgovornosti i neujednačeno provođenje istraga šalje vrlo lošu poruku: nasilje se toleriše, a pravda nije ista za sve. Postoje jednaki pred zakonom i oni malo jednakiji.

BiH Protest u Sarajevu: Blokirali saobraćaj kod tramvajske stanice

S toga, ovim putem pozivamo nadležna tijela hitno, temeljno i profesionalno istražite ovaj slučaj, bez odgađanja i s maksimalnim angažmanom svih raspoloživih kapaciteta. Pozivamo da se javnosti prezentuju jasan, provjerljiv rezultati istrage ovog slučaja, kao i prethodnih slučajeva.

Ni jedna osoba koja se bavi javnim poslovima ne smije biti izložena zastrašivanju, opasnosti ili nepravdi bez reakcije države i društva, jer ovakvi napadi nisu samo napadi na pojedinca, oni su napadi na demokratske procese i na sve nas koji vjerujemo u vladavinu prava i izloženi smo na političkoj sceni. Solidarnost i podrška svima koji se time bave mora biti neupitna, ali isto tako i zahtjev za odgovornošću i pravdom.

Hronika Banjalučani za dva dana pukli skoro 50.000 KM zbog nepropisnog parkiranja

Čapljina ne smije postati mjesto u kojem se nasilje podrazumijeva, a pravda odgađa. Vi kojima su ovih dana puna usta zajedništva, poziva na jedinstvo, osjećaj zajedničkog hrvatskog identiteta, sada je trenutak se iskažete d‌jelima, a ne samo riječima.

(Bljesak)