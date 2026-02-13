Dara Bubamara otkrila kakva je u krevetu, Ceca odmah reagovala

Dara Bubamara je pjevačica koja važi za vatrenu, malu bombastičnu ženu. Nosi i titulu iskrene osobe, a sada je otvoreno pričala o tome kakva je u krevetu i to u emisiji "Zvezde Granda"

"Moram da vam priznam, samo kada se mazim i vodim ljubav sam spora", rekla je Dara Bubamara, međutim Ceca joj nije povjerovala.

"Ne bih rekla", nadovezala se Ceca na to i nasmijala sve u studiju.

Dara: "Imam odnose pet puta dnevno"

"Nekada i pet puta dnevno imam intimne odnose", izjavila je folkerka, koja redovno na društvenim mrežama dobija nepristojne ponude.

"Mnogo sam slobodna i perverzna! Ljudi kažu da objavljujem bezobrazne slike na Instagramu, a one koje čuvam u telefonu su još gore! Ali neću mnogo da pričam o tome, ipak moram barem malo privatnosti da zadržim za sebe. Zasad dobro prikrivam ljubavni život, nadam se da će tako i ostati. Nešto ipak treba sačuvati od javnosti radi sopstvene sreće i mira", rekla je pjevačica jednom prilikom.

Podsjetimo, prije nekoliko nekoliko godina intimne fotografije pjevačice Dare Bubamare procurile su u javnost nakon što joj je, kako je tvrdila, ukraden telefon, a nekoliko godina kasnije desio joj se još veći skandal kada je sasvim slučajno intimni snimak sama objavila na društvene mreže. Inače, Dara Bubamara je bila u vezi sa 17 godina mlađim dečkom, a ta veza nije potrajala.