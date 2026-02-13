Logo
Preminula majka Goge Sekulić: Ne mogu ovo podnijeti

Izvor:

Grand

13.02.2026

10:25

Гога Секулић
Foto: Instagram/ sekulicgoga

Pjevačica Goga Sekulić obavijestila je javnost da joj je preminula majka Nada, a tužnu vijest podijelila je putem društvenih mreža.

Uz njihovu zajedničku fotografiju, uputila joj je potresne riječi koje su mnoge dirnule.

Goga je bila izuzetno vezana za majku i često je isticala koliko joj znači, a sada je priznala da joj je teško da se pomiri sa gubitkom.

“Majko… Ne, ne mogu to podneti i ne želim verovati”, napisala je pjevačica uz emotikon slomljenog srca.

Iako rijetko govori o privatnom životu, poznato je koliko joj je porodica važna. U više navrata naglašavala je da su u njenom domu važila stroga pravila, bez obzira na to što je javna ličnost.

Goga Sekulic

Scena

Gogu Sekulić zaprosila djevojka - prihvatila prsten

“Ljudi ne shvataju da moje ne zanima, ja sam javna ličnost za sebe, za svoju karijeru, za njih sam ćerka i pravila moraju da se poštuju”, rekla je Goga za Adria TV svojevremeno.

(grand tv)

