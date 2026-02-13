Preminula majka Goge Sekulić: Ne mogu ovo podnijeti

Pjevačica Goga Sekulić obavijestila je javnost da joj je preminula majka Nada, a tužnu vijest podijelila je putem društvenih mreža.

Uz njihovu zajedničku fotografiju, uputila joj je potresne riječi koje su mnoge dirnule.

Goga je bila izuzetno vezana za majku i često je isticala koliko joj znači, a sada je priznala da joj je teško da se pomiri sa gubitkom.

“Majko… Ne, ne mogu to podneti i ne želim verovati”, napisala je pjevačica uz emotikon slomljenog srca.

Iako rijetko govori o privatnom životu, poznato je koliko joj je porodica važna. U više navrata naglašavala je da su u njenom domu važila stroga pravila, bez obzira na to što je javna ličnost.

“Ljudi ne shvataju da moje ne zanima, ja sam javna ličnost za sebe, za svoju karijeru, za njih sam ćerka i pravila moraju da se poštuju”, rekla je Goga za Adria TV svojevremeno.

(grand tv)