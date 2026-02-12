Sloba Radanović hitno otkazao nastup

Sloba Radanović donio je odluku da hitno otkaže nastup u Čačku koji je trebalo da se održi ovog petka, 13. februara, a razlog je tragičan događaj koji je potresao cijelu Srbiju.

Vijest da je četvorogodišnja djevojčica Ema M. izgubila život nakon operacije trećeg krajnika u čačanskoj bolnici, potresla je mnoge, a Sloba Radanović se oglasio nakon tužnih vijesti, piše "Telegraf".

"Dragi ljudi, usljed velike tragedije koja je zadesila Čačak i Srbiju i u znak solidarnosti sa porodicom male Eme, otkazujem nastup u Čačku koji je planiran ovog petka", započeo je priču Sloba Radanović i dodao:

"Strašno je da dijete može jednostavno da umre tokom rutinske operacije. Ovo mora da bude posljednji slučaj da se ovakve tragedije dešavaju. Emi neka Bog podari carstvo nebesko, a mi se vidimo nekom ljepšom prilikom. Voli vas Sloba".

Oglasili se zaposleni Opšte bolnice u Čačku

Nakon što je direktor Opšte bolnice u Čačku, doktor Dejan Dabić, podnio ostavku na toj funkciji i još uvijek se čekaju rezultati obdukcije kako bi se saznao tačan uzrok smrti četvorogodišnje Eme, zvaničnim saopštenjem za javnost oglasio se kolektiv čačanske bolnice ističući da je smrt djevojčice ganula sve zaposlene u zdravstvu.

"Moramo naglasiti da naša ustanova postoji 120 godina, da toliko godina radi 24 sata svakog dana i ka njoj gravitira 250.000 stanovnika. Prejudiciranjem ishoda istrage i javnom osudom pojedinaca nanosi se nenadoknadiva šteta povjerenju građana u sigurnost zdravstvenog sistema i kvalitet rada zaposlenih u zdravstvu. Svaka riječ izgovorena na prethodna dva skupa održana u krugu bolnice, kao i atmosfera kreirana u medijskom javnom prostoru ne doprinosi razrješenju konkretne situacije, već nanosi i dodatnu štetu. U slučaju nastavka svojevrsnog linča i targetiranja zaposlenih dovodi se u pitanje dalji neometan rad bolnice. Pozivi na ostavke, smjene i otkaze prije bilo kakve dokazane krivice nameću nam osjećaj građana drugog reda, za koje zakoni ne važe. Odstrel zdravstvenih radnika je nedopustiv" navodi se u saopštenju.

Dodaju da imajući u vidu sve navedeno, mišljenja su da treba da postoji pretpostavka nevinosti i da ljekari ne treba da se izlažu javnoj osudi već da se sačeka konačni izvještaj o tome da li je bilo propusta u liječenju.

"Stoga pružamo punu podršku svima koji su učestvovali u postupku liječenja, bezrezervno vjerujući u njihovu posvećenost. Na kraju želimo da zamolimo javnost za smirivanje tenzija i strpljenje kako bi nadležne institucije i stručne komisije utvrdile činjenice kroz objektivnu istragu. Molimo nadležne institucije da se postupak sprovede u što kraćem roku, uz detaljno poštovanje svih zakonskih normi", prenosi RINA.