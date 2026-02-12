Logo
Large banner

Porodica Saše Popovića obilježava prvu krsnu slavu bez njega: Kćerka objavila fotografiju

Izvor:

Telegraf

12.02.2026

17:09

Komentari:

0
Породица Саше Поповића обиљежава прву крсну славу без њега: Кћерка објавила фотографију
Foto: Youtube screenshot

Da je živ, Saša Popović danas bi sa Suzanom slavio slavu.

Iako je veći dio njegovog života bio izložen javnosti, nije bilo naširoko poznato koju krsnu slavu su slavili.

Горан Селак

Republika Srpska

Selak se oglasio o izlasku dvostrukog ubice Gorana Kotarana na slobodu

Kako je jednom prilikom istakla Suzana Jovanović, jedini praznici koje priznaju su Božić i krsna slava Sveta tri jerarha, koji se obilježavaju danas, 12. februara.

Sašina ćerka Aleksandra danas je podijelila fotografiju iz porodičnog doma, na kojoj se vidi slavski kolač i trpeza.

Uz fotografiju, ona je stavila i pjesmu Danice Crnogorčević "Govori, Gospode".

- Moji nisu bili imućni, bili smo radnička porodica. Tata je radio u željezari, kao električar na visokonaponskoj struji, a mama je bila domaćica. Mi smo bili njena karijera. Skupe nekoliko novčanica, pa mi daju na taj dan, a ja odem u prodavnicu i kupim najljepšu čokoladu - rekla je Suzana jednom prilikom.

Tada je podijelila i da najviše voli kada dukat iz česnice izvuče Saša.

sakal

Banja Luka

Banjalučaninu šakali poklali ovce i kokoške - VIDEO

-Najbolje je kad Saša nađe paricu jer on najviše doprinosi cijeloj porodici - kazala je jednom prilikom s osmijehom.

Suzana i Saša u braku su bili 28 godina. Upoznali su se neplanirano, preko zajedničke drugarice Marijane Ukraden.

Saša je preminuo 1. marta 2025. u bolnici u Parizu.

Podijeli:

Tag :

Saša Popović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Moguć ekonomski pakt Moskve i Vašingtona

1 h

0
Мирза Хатић пуштен на слободу: Има забране и обавезе

Hronika

Mirza Hatić pušten na slobodu: Ima zabrane i obaveze

1 h

0
Струја

Društvo

Od 1. marta nove cijene za priključenje struje

1 h

0
У суботу су зимске задушнице: Ове обичаје је посебно важно испоштовати

Društvo

U subotu su zimske zadušnice: Ove običaje je posebno važno ispoštovati

1 h

0

Više iz rubrike

Чије презиме носи дијете Милице Тодоровић?

Scena

Čije prezime nosi dijete Milice Todorović?

3 h

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Scena

Kasper živi u sobi od 12 kvadrata na periferiji Njujorka? Krije od pjevačice istinu, Mina se odmah oglasila

10 h

0
Умро познати глумац: Издало га срце

Scena

Umro poznati glumac: Izdalo ga srce

21 h

0
Дара Бубамара на естетске операције дала богатство, ево колико је искеширала

Scena

Dara Bubamara na estetske operacije dala bogatstvo, evo koliko je iskeširala

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Banke upozorile klijente: Možete ostati bez novca

18

18

Vozač tramvaja smrti u stanju šoka prebačen na KCUS: Čeka na ispitivanje psihijatra

18

17

Daju kuću potpuno besplatno, ali ima začkoljica

18

04

Tihi simptomi koji ukazuju na ozbiljnu bolest: Ne ignorišite ih

18

01

Minić poslao poruku pripadnicima SAJ-a

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner