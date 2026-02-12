Porodica Saše Popovića obilježava prvu krsnu slavu bez njega: Kćerka objavila fotografiju

Da je živ, Saša Popović danas bi sa Suzanom slavio slavu.

Iako je veći dio njegovog života bio izložen javnosti, nije bilo naširoko poznato koju krsnu slavu su slavili.

Kako je jednom prilikom istakla Suzana Jovanović, jedini praznici koje priznaju su Božić i krsna slava Sveta tri jerarha, koji se obilježavaju danas, 12. februara.

Sašina ćerka Aleksandra danas je podijelila fotografiju iz porodičnog doma, na kojoj se vidi slavski kolač i trpeza.

Uz fotografiju, ona je stavila i pjesmu Danice Crnogorčević "Govori, Gospode".

- Moji nisu bili imućni, bili smo radnička porodica. Tata je radio u željezari, kao električar na visokonaponskoj struji, a mama je bila domaćica. Mi smo bili njena karijera. Skupe nekoliko novčanica, pa mi daju na taj dan, a ja odem u prodavnicu i kupim najljepšu čokoladu - rekla je Suzana jednom prilikom.

Tada je podijelila i da najviše voli kada dukat iz česnice izvuče Saša.

-Najbolje je kad Saša nađe paricu jer on najviše doprinosi cijeloj porodici - kazala je jednom prilikom s osmijehom.

Suzana i Saša u braku su bili 28 godina. Upoznali su se neplanirano, preko zajedničke drugarice Marijane Ukraden.

Saša je preminuo 1. marta 2025. u bolnici u Parizu.