Kasper živi u sobi od 12 kvadrata na periferiji Njujorka? Krije od pjevačice istinu, Mina se odmah oglasila

Mina Kostić nedavno je ispratila svog vjerenika Kaspera na put u Ameriku, a mnogi su pomislili da je to samo privremeni rastanak i da će mu se ubrzo pridružiti u Njujorku

Prema tvrdnjama izvora bliskog Kasperu, istina o tome kako on živi u Americi je daleko od romantične slike koju je Mina Kostić imala u glavi.

"On nju namjerno nije pozvao da pođe sa njim u Njujork. I to nema veze s obavezama, poslom ili vizijom, kako joj je pričao. Pravi razlog jeste to što je njega sramota da ona vidi kako on tamo živi", otkriva izvor za Svet.

Scena Mina Kostić želi dijete sa Kasperom: ''Ići ću na vještačku oplodnju''

"Mane tamo iznajmljuje jednu malu sobu od 12 kvadrata na periferiji Njujorka. To nije čitav stan, nije ni apartman, nego sobica u zajedničkom prostoru. On se bojao da bi Mina, koja je navikla na drugačiji stil života, bila šokirana kad bi to vidjela", kaže izvor i dodaje da je Kasper svjestan Mininih očekivanja.

Mina je vjerovatno mislila da je tamo čeka Njujork iz filmova – svjetla, luksuz i novi početak, ali realnost je a sudeći po izvoru drugačija.

Scena Čekaj da razmislim: Mina Kostić ne zna tablicu množenja, Kasper šokiran pored nje

"Ona je maštala da šetaju zajedno Menhetnom, da budu zajedno, da vidi gdje on živi. On to nije mogao da joj pruži. Zato je ona ostala u Beogradu, jer je on ubijedio da je tako bolje pošto tamo ima mnogo posla i mora da radi po čitav dan, kako joj je rekao", rekao je izvor za Svet.

Sa druge strane, Mina je u javnosti pokušala da pokaže razumijevanje.

"Ispratila sam ga na aerodrom jer sam tako željela. Ljubav je podrška, a ne kontrola", izjavila je pjevačica, ali ljudi iz njenog okruženja tvrde da ju je Kasperova odluka pomalo razočarala. "Njoj nije bitan luksuz, ali jeste istina. A on joj istinu nije rekao u cijelosti, iako su do sada pričali o svim bitnim stvarima. Zato je i riješila da mu rodi dijete, i nada se da je ostala u drugom stanju dok je boravio u Srbiji", rekao je izvor.

Scena Cijena će vas iznenaditi: Koliko košta prsten koji je Mina dobila od Kaspera

Prema istim tvrdnjama, Kasper je Minu uvjeravao da sada nije trenutak da dođe u Ameriku, nadajući se da će se situacija tamo promijeniti prije nego što se ona pojavi jer on sada planira da iznajmi stan od 40 kvadrata na Menhetnu.

"Kasper se plašio se da će Mina, ako vidi kako živi, da izgubi interesovanje za njim ili ga gleda drugim očima. Zato je izabrao da je drži na distanci, barem što se tiče Amerike", zaključuje izvor za Svet, dok Mina ističe da joj materijalne stvari uopšte nisu bitne, već samo ljubav koju osjećaju jedno prema drugome.

Oglasila se Mina

Mina je za Kurir prokomentarisala ove navode i pjevačica je bila vrlo jasna da je riječ o neistini.

"Kao i uvijek neka nova izmišljanja, ljudi koji su dokoni i nemaju svoje živote…" poručila je.