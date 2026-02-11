Milijarderka krompir bira sama

11.02.2026
Rijana je možda milijarderka, ali bez obzira na status, novac i slavu, ona i dalje ide u “običnu” nabavku namirnica baš kao i svi mi.
Naime, Riri je u ponedjeljak ušetala u jedan supermarket u Los Anđelesu obučena od glave do pete u crno, a ipak ju je bilo nemoguće ne primijetiti.
Dokaz za to je starija gospođa koja je kupovala iza nje i bila toliko očarana da je slučajno zgrabila Rijanina kolica, misleći da su njena.
Rijani je ovaj potez starije gospođe izmamio osmijeh na lice, čime je ponovo dokazala da nema nimalo sujete. A kao još jedna potvrda toga da je Rijana zaista prizemna osoba, jeste i činjenica da je Riri, baš kao i svi mi, oprezno birala krompir, očigledno tražeći najbolji.
Ipak, ovo nije bila baš sasvim obična solo nabavka.
Rijanu je u stopu pratio tjelohranitelj, a sa njom je bio čak i njen lični kuvar, vjerovatno u pripravnosti, kako bi pjevačica izabrala samo najbolje i najkvalitetnije namirnice, prenosi CdM.
Markette alışveriş yapan yaşlı kadın #Rihanna'yı görünce şoke oldu.😬 pic.twitter.com/3yGSwYNDiC— Magazin Burada (@Magazin_Buradaa) February 11, 2026
