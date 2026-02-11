Milijarderka krompir bira sama

Rijana je možda milijarderka, ali bez obzira na status, novac i slavu, ona i dalje ide u “običnu” nabavku namirnica baš kao i svi mi.

Naime, Riri je u poned‌jeljak ušetala u jedan supermarket u Los Anđelesu obučena od glave do pete u crno, a ipak ju je bilo nemoguće ne primijetiti.

Dokaz za to je starija gospođa koja je kupovala iza nje i bila toliko očarana da je slučajno zgrabila Rijanina kolica, misleći da su njena.

Osmijeh, a ne sujeta

Rijani je ovaj potez starije gospođe izmamio osmijeh na lice, čime je ponovo dokazala da nema nimalo sujete. A kao još jedna potvrda toga da je Rijana zaista prizemna osoba, jeste i činjenica da je Riri, baš kao i svi mi, oprezno birala krompir, očigledno tražeći najbolji.

Ipak, ovo nije bila baš sasvim obična solo nabavka.

Rijanu je u stopu pratio tjelohranitelj, a sa njom je bio čak i njen lični kuvar, vjerovatno u pripravnosti, kako bi pjevačica izabrala samo najbolje i najkvalitetnije namirnice, prenosi CdM.