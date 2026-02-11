Logo
Zdravko Čolić angažovao obezbjeđenje, evo gdje je otputovao

Kurir

11.02.2026

15:37

Здравко Чолић-бачена бомба на кућу
Foto: TANJUG/ MARIJA ĐORĐEVIĆ

Pjevač Zdravko Čolić trenutno se nalazi na Zlatiboru, gd‌je je otišao kako bi se malo opustio nakon burnog perioda koji su njegova porodica i on preživjeli nakon što je na njihovu porodičnu kuću na Dedinju bačena bomba.

Legendarni pjevač je, kako saznaje Kurir, na planinu otputovao pravo iz Zagreba, gd‌je ga je i zatekla vijest o napadu na njegov dom.

Zdravku na produženom vikendu na planini društvo prave njegova porodica i prijatelji, gd‌je uživaju i pokušavaju da se opuste, nakon što su osumnjičeni izvršioci bombaškog napada na kuću i uhapšeni i određen im je pritvor.

Kako saznaje dalje ovaj list, Čola više ništa ne želi da prepusti slučaju, pa je angažovao privatno obezbjeđenje da 24 sata dežura ispred njegove kuće.

Milan Milović, penzionisani pukovnik MUP-a, iz ugla bezbijednosti govorio je ovoj temi za Redakciju na Kurir televiziji.

Ana Kokić

Scena

Ana Kokić šokirala priznanjem: Čujem se sa Rađenovom bivšom

On je istakao da ljudi iz svijeta estrade često gostuju po slavljima gd‌je su vlasnici pripadnici kriminalnog miljea i da se dešava da taj poslovni odnos preraste u nešto više.

"Bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića za mene može da bude ili dug ili opomena. U bezbjednosnom sistemu postoji jedna radnja koju rade pripadnici organizovanih kriminalnih i terorističkih grupa, koje mogu da bacaju bombe, pale lokale, rade iznude. Angažuju se maloletna lica koja nikada nisu vidjela nalogodavca i ne znaju ko je mozak operacije", rekao je Milović.

Podsjetimo, za bombaški napad na Čolićevu kuću uhapšeni su M. A., S. M. i P. S., a njima je određen pritvor u trajanju od najduže 30 dana. Kako se sumnja, S. M. i P. S. bili su direktni izvršioci, dok im je M. A. nabavljao eksplozivne naprave, ne samo za napad na kuću Zdravka Čolića već i za napad 20. novembra 2025. godine na Paliluli.

16

03

Olimpijac javno priznao preljubu na ZOI: Stigao odgovor bivše d‌jevojke

15

58

Vlada Srpske sutra i o Strategiji za suzbijanje nasilja u porodici

15

50

MUP Srpske poslao važno obavještenje

15

47

Stevandić sa Majlsom: Očuvanje mira - prioritet Srpske

15

37

