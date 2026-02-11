Novi forenzički izvještaj dovodi u pitanje smrt Kurta Kobejna

Novi nezavisni forenzički izvještaj, skoro tri decenije nakon smrti frontmena grupe "Nirvana" Kurta Kobejna, iznio je danas tvrdnje da bi smrt muzičara mogla da bude iscenirano ubistvo, dovodeći u pitanje zvaničnu verziju da je riječ o samoubistvu, dok nadležni organi ostaju pri ranijem zaključku da slučaj neće biti ponovo otvoren.

Kobejn je preminuo 5. aprila 1997. godine u 27. godini, a njegovo tijelo pronađeno je u stanu u Sijetlu.

Smrt je tada okarakterisana kao samoubistvo, izazvano hicem iz sačmarice u lice, dok je muzičar godinama unazad imao probleme sa narkoticima i depresijom.

Novi tim istražitelja iznio je, prenosi Juronjuz, stručni rad u kojem se tvrdi da je moguće da se Kobejn suočio sa jednim ili više napadača, da mu je nasilno data prekomerna doza heroina kako bi bio onesposobljen, a zatim da je upucan, dok je sačmarica navodno naknadno postavljena u njegove ruke.

Nezavisna istraživačica Mišel Vilkins izjavila je za britanski Dejli mejl da je forenzički stručnjak Brajan Burnet, nakon analize dokaza sa mesta događaja i obdukcije, zaključio da se radi o ubistvu.

Ona je navela da pojedini nalazi, uključujući oštećenja organa povezana sa nedostatkom kiseonika, više ukazuju na predoziranje nego na smrt usled prostrelne rane.

Istražitelji su ukazali i na, kako tvrde, neuobičajeno "čisto" mesto događaja, kao i na to da na ruci kojom je, prema zvaničnoj verziji, držao sačmaricu nije bilo tragova krvi.

Takođe su doveli u pitanje okolnosti u vezi sa priborom za heroin, koji je, prema njihovim navodima, bio uredno složen.

Tim je zatražio ponovno otvaranje istrage, ali su Kancelarija sudskog medicinskog islednika okruga King i policija Sijetla saopštile da slučaj ostaje zatvoren.

Portparol policije Sijetla izjavio je za Dejli mejl da je detektiv koji je vodio slučaj zaključio da je reč o samoubistvu i da taj stav ostaje nepromenjen.

Iz kancelarije javnog zdravlja okruga King poručeno je za Njuzvik da su spremni da preispitaju zaključke ukoliko se pojave novi dokazi, ali da za sada ne postoji ništa što bi opravdalo ponovno otvaranje slučaja.

Zaključno sa februarom 2026. godine, smrt Kurta Kobejna i dalje je zvanično okarakterisana kao samoubistvo.