Logo
Large banner

Novi forenzički izvještaj dovodi u pitanje smrt Kurta Kobejna

11.02.2026

15:11

Komentari:

0
Нови форензички извјештај доводи у питање смрт Курта Кобејна
Foto: Printscreen/Youtube/Nirvana

Novi nezavisni forenzički izvještaj, skoro tri decenije nakon smrti frontmena grupe "Nirvana" Kurta Kobejna, iznio je danas tvrdnje da bi smrt muzičara mogla da bude iscenirano ubistvo, dovodeći u pitanje zvaničnu verziju da je riječ o samoubistvu, dok nadležni organi ostaju pri ranijem zaključku da slučaj neće biti ponovo otvoren.

Kobejn je preminuo 5. aprila 1997. godine u 27. godini, a njegovo tijelo pronađeno je u stanu u Sijetlu.

Smrt je tada okarakterisana kao samoubistvo, izazvano hicem iz sačmarice u lice, dok je muzičar godinama unazad imao probleme sa narkoticima i depresijom.

Novi tim istražitelja iznio je, prenosi Juronjuz, stručni rad u kojem se tvrdi da je moguće da se Kobejn suočio sa jednim ili više napadača, da mu je nasilno data prekomerna doza heroina kako bi bio onesposobljen, a zatim da je upucan, dok je sačmarica navodno naknadno postavljena u njegove ruke.

Nezavisna istraživačica Mišel Vilkins izjavila je za britanski Dejli mejl da je forenzički stručnjak Brajan Burnet, nakon analize dokaza sa mesta događaja i obdukcije, zaključio da se radi o ubistvu.

Ona je navela da pojedini nalazi, uključujući oštećenja organa povezana sa nedostatkom kiseonika, više ukazuju na predoziranje nego na smrt usled prostrelne rane.

horoskop

Zanimljivosti

Perfekcionisti Zodijaka: Četiri znaka koja ne podnose improvizaciju

Istražitelji su ukazali i na, kako tvrde, neuobičajeno "čisto" mesto događaja, kao i na to da na ruci kojom je, prema zvaničnoj verziji, držao sačmaricu nije bilo tragova krvi.

Takođe su doveli u pitanje okolnosti u vezi sa priborom za heroin, koji je, prema njihovim navodima, bio uredno složen.

Tim je zatražio ponovno otvaranje istrage, ali su Kancelarija sudskog medicinskog islednika okruga King i policija Sijetla saopštile da slučaj ostaje zatvoren.

Portparol policije Sijetla izjavio je za Dejli mejl da je detektiv koji je vodio slučaj zaključio da je reč o samoubistvu i da taj stav ostaje nepromenjen.

Iz kancelarije javnog zdravlja okruga King poručeno je za Njuzvik da su spremni da preispitaju zaključke ukoliko se pojave novi dokazi, ali da za sada ne postoji ništa što bi opravdalo ponovno otvaranje slučaja.

Zaključno sa februarom 2026. godine, smrt Kurta Kobejna i dalje je zvanično okarakterisana kao samoubistvo.

Podijeli:

Tagovi :

Kurt Kobejn

Nirvana

forenzika

smrt

Samoubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Перфекционисти Зодијака: Четири знака која не подносе импровизацију

Zanimljivosti

Perfekcionisti Zodijaka: Četiri znaka koja ne podnose improvizaciju

1 h

0
Лавров: Приоритет БРИКС-а је независна финансијска платформа

Svijet

Lavrov: Prioritet BRIKS-a je nezavisna finansijska platforma

1 h

0
Ана Кокић шокирала признањем: Чујем се са Рађеновом бившом

Scena

Ana Kokić šokirala priznanjem: Čujem se sa Rađenovom bivšom

1 h

0
Мања Грчић изабрана за директора РТС-а

Srbija

Manja Grčić izabrana za direktora RTS-a

1 h

0

Više iz rubrike

Ана Кокић шокирала признањем: Чујем се са Рађеновом бившом

Scena

Ana Kokić šokirala priznanjem: Čujem se sa Rađenovom bivšom

1 h

0
Бритни Спирс продала права на музички каталог

Scena

Britni Spirs prodala prava na muzički katalog

4 h

0
Јана о стравичној сцени на наступу са Шабаном: Газда тражио да стоје и да пјевају док је крвнички тукао кћерку

Scena

Jana o stravičnoj sceni na nastupu sa Šabanom: Gazda tražio da stoje i da pjevaju dok je krvnički tukao kćerku

7 h

0
Бобан Рајовић честитао рођење дјетета Милица Павловић умјесто Тодоровић

Scena

Boban Rajović čestitao rođenje djeteta Milica Pavlović umjesto Todorović

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

Olimpijac javno priznao preljubu na ZOI: Stigao odgovor bivše d‌jevojke

15

58

Vlada Srpske sutra i o Strategiji za suzbijanje nasilja u porodici

15

50

MUP Srpske poslao važno obavještenje

15

47

Stevandić sa Majlsom: Očuvanje mira - prioritet Srpske

15

37

Zdravko Čolić angažovao obezbjeđenje, evo gdje je otputovao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner