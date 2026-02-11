Logo
Large banner

Vlada Srpske sutra i o Strategiji za suzbijanje nasilja u porodici

Izvor:

ATV

11.02.2026

15:58

Komentari:

0
Влада Српске сутра и о Стратегији за сузбијање насиља у породици
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske sutra bi trebalo da razmatra informaciju o stanju magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, kao i akcioni plan za period 2026-2028 sprovođenja Strategije za suzbijanje nasilja u porodici do 2032. godine.

Pred ministrima će se naći i informacija o spoljnotrgovinskoj razmjeni Republike Srpske za 2025. godinu, kao i prijedlog izmjene i dopune uredbe o uslovima i postupku davanja u zakup željezničke infrastrukture.

Na dnevnom redu sjednice je i informacija o projektu "Tehnička pomoć za unapređeno iskorištenje materijala iz otpada kroz odvojeno sakupljanje, ponovnu upotrebu i reciklažu na osnovu principa cirkularne ekonomije – CETAP", najavljeno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

MUP RS

Društvo

MUP Srpske poslao važno obavještenje

Na sjednici će biti riječi i o projektu "Put ka razvoju zelenijeg društva i održivih organizacija civilnog društva u oblasti životne sredine u BiH".

Sjednica je zakazana u 10.00 časova, u 12.00 časova planirana je konferencija za novinare.

Podijeli:

Tagovi :

nasilje u porodici

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Društvo

MUP Srpske poslao važno obavještenje

45 min

0
Стевандић са Мајлсом: Очување мира - приоритет Српске

Republika Srpska

Stevandić sa Majlsom: Očuvanje mira - prioritet Srpske

48 min

1
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Scena

Zdravko Čolić angažovao obezbjeđenje, evo gdje je otputovao

58 min

0
Возач аутобуса пао на граници због цигарета

Hronika

Vozač autobusa pao na granici zbog cigareta

1 h

0

Više iz rubrike

Стевандић са Мајлсом: Очување мира - приоритет Српске

Republika Srpska

Stevandić sa Majlsom: Očuvanje mira - prioritet Srpske

48 min

1
Додик оштро појединим функционерима СНСД-а: Не желимо такве људе међу нама

Republika Srpska

Dodik oštro pojedinim funkcionerima SNSD-a: Ne želimo takve ljude među nama

1 h

1
Ковачевић: Сада крећемо у политичку офанзиву

Republika Srpska

Kovačević: Sada krećemo u političku ofanzivu

2 h

6
Анђелка Кузмић

Republika Srpska

Anđelka Kuzmić o podsticajima: Isplate će biti redovne

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

Olimpijac javno priznao preljubu na ZOI: Stigao odgovor bivše d‌jevojke

15

58

Vlada Srpske sutra i o Strategiji za suzbijanje nasilja u porodici

15

50

MUP Srpske poslao važno obavještenje

15

47

Stevandić sa Majlsom: Očuvanje mira - prioritet Srpske

15

37

Zdravko Čolić angažovao obezbjeđenje, evo gdje je otputovao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner