Vlada Srpske sutra i o Strategiji za suzbijanje nasilja u porodici

Vlada Republike Srpske sutra bi trebalo da razmatra informaciju o stanju magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, kao i akcioni plan za period 2026-2028 sprovođenja Strategije za suzbijanje nasilja u porodici do 2032. godine.

Pred ministrima će se naći i informacija o spoljnotrgovinskoj razmjeni Republike Srpske za 2025. godinu, kao i prijedlog izmjene i dopune uredbe o uslovima i postupku davanja u zakup željezničke infrastrukture.

Na dnevnom redu sjednice je i informacija o projektu "Tehnička pomoć za unapređeno iskorištenje materijala iz otpada kroz odvojeno sakupljanje, ponovnu upotrebu i reciklažu na osnovu principa cirkularne ekonomije – CETAP", najavljeno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Na sjednici će biti riječi i o projektu "Put ka razvoju zelenijeg društva i održivih organizacija civilnog društva u oblasti životne sredine u BiH".

Sjednica je zakazana u 10.00 časova, u 12.00 časova planirana je konferencija za novinare.