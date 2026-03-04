Koji evropski gradovi su najopasniji za samostalno putovanje?

Na platformi TikTok putnica Sara Lim podijelila je neočekivano iskustvo nakon što je obišla 24 evropska grada.

Sara je kao žena azijskog porijekla podijelila objavu u kojih pet gradova se osjećala najranjivije i najnesigurnije, što je privuklo veliku pažnju.

"Pet gradova u Evropi u kojima se nisam osjećala bezbjedno (kao Azijatkinja)“, napisala je u opisu videa. Ona je dodala da joj se, iako je posjetila nekoliko zemalja istočne Evrope, Baltika i Balkana, zapadna Evropa činila manje bezbjedna.

Govoreći o neprijatnim situacijama u Parizu, ispričala je da su je tokom prvog putovanja noću pratili dok je bila sama. Tokom posljednje posjete, tvrdi, grupa muškaraca ju je pratila iako je bila u društvu pet prijateljica.

"Brojne grupe muškaraca okupljale su se noću u centru grada i to mi je bilo veoma uznemirujuće“, navela je. Njenu zabrinutost dodatno je pojačala vijest o studentkinji na razmjeni iz Singapura koja je tamo napadnuta.

Putovanje kroz Italiju započela je u Milanu, gdje je, prema njenim riječima, zamalo postala žrtva prevare u sopstvenom smještaju.

Prevarante je opisala kao „veoma uvjerljive“, posebno zato što su djelovali organizovano i bilo ih je više. Istakla je i da joj noćna šetnja stambenim dijelovima grada nije djelovala bezbjedno.

"Morala sam da pozovem prijatelje da mene i drugaricu isprate nazad", rekla je.

Iako Barselona važi za grad sa najviše džeparoša, ona tvrdi da se samim tim nije osjećala prijatno, iako nije ni imala neprijatnosti.

"Od kolega sa Erasmusa slušala sam o pljačkama i napadima nožem“, navela je.

Italijanska prijestonica joj je donijela najviše neprijatnih iskustava. Sara smatra da je grad izrazito turistički, zbog čega ima najviše uličnih prevaranata.

"Džeparenje i krađe su tamo prilično česti“, istakla je.

Podijeljena iskustva drugih putnika

Njene objave podijelile su pratioce, zbog čega su mnogi u komentarima pisali svoja iskustva. Jedan korisnik složio se sa njenom ocenom Brisel, navodeći da je tamo živio osam mjeseci i da se stalno osjećao nesigurno, uprkos dobrom poslu.

Drugi je prokomentarisao da mu je ironično kada Pariz nazivaju gradom ljubavi, jer ga on povezuje sa napadima, proganjanjem i džeparenjem. Jedna korisnica je napisala da su je u Parizu pratili usred dana dok je bila sama, dok joj je Belgija noću djelovala sumnjivo.

Drugi su potvrdili utiske o Italiji i Francuskoj, ističući da su džeparoši u Milanu i Parizu česta pojava, piše B92.

Mađutim, bilo je i onih koji su imali sasvim drugačija iskustva, pa je jedan korisnik podijelio svoje iskustvo življenja u Parizu.

"Živio sam u Parizu i zapravo sam se osjećao veoma bezbjedno, osim u blizini željezničke stanice Gare du Nord. I u Rimu sam se osjećao veoma sigurno. Ali naravno, ljudi imaju različita iskustva“, napisao je jedan korisnik, prenosi Kurir.

Drugi je zaključio: "Mjesec dana sam boravio u Parizu i nijednom se nisam osjećao nesigurno ili ugroženo!“