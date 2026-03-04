Ronaldo je ozbiljno povrijeđen: Saudijci opet o Kristijanu

Uprkos glasinama da je Kristijano Ronaldo, fudbaler Al Nasra, napustio Saudijsku Arabiju zbog rata, portugalski as to nije učinio i ostao je u zemlji kako bi se oporavio od povrede.

Kristijano Ronaldo je zadobio povredu mišića butine i biće van terena neko vrijeme, objavio je Al Nasr. Jedan od najboljih igrača svih vremena je odigrao 81 minut u pobjedi nad Al Fajhom rezultatom 3:1 tokom vikenda.

Portugalac je promašio jedanaesterac i zamijenjen je Al Hamdanom. Ronaldo je napustio teren hramljući, a u utorak je stigla i dijagnoza ljekara.

Ronaldo van terena

Kako su iz kluba objasnili, Portugalac je već započeo program oporavka.

"Započeo je program oporavka i biće svakodnevno praćeno njegovo stanje", saopštili su zvaničnici Al Nasra.

Ubrzo nakon izmjene, televizijske kamere su ga snimile na klupi sa kesom leda na desnoj butini. Trener Žorž Žezus pokušao je da razjasni čitavu situaciju poslije meča.

"Osjetio je mišićni umor. Nakon što smo poveli 2:1, nisam želio da rizikujem i zamijenio sam ga. Medicinski tim će proceniti njegovo stanje, ali bio je to samo umor", bile su prve riječi i ispostavilo se ne baš tačne.

Ronaldo je imao komplikovanu utakmicu, promašio je penal i nije postigao gol iz igre. Čak i u takvim okolnostima, Al Nasr je pobijedio sa 3:1 i učvrstio prvo mjesto u Saudijskoj Arabiji sa 61 bodom. Al Ahli i Al Hilal, glavni pratioci, zaostaju dva, odnosno tri boda. Ostaje da se vidi da li će Ronaldo biti van stroja za naredne mečeve ili će uspjeti da se oporavi, prenosi Sportal.

Al Nasr je potvrdio da je utakmica četvrtfinala Azijske Lige šampiona 2, zakazana za četvrt mart protiv Al Vasla, odložena na neodređeno vrijeme zbog vojnog sukoba u regionu. Sljedeća utakmica Al Nasra zakazana je za subotu, u prvenstvu, protiv Neoma.