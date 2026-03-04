Jutarnji ritual od 20 minuta utiče na aktivnosti tokom cijelog dana

Za neke ljude, buđenje ujutru je lako, dok je nekima to prava tjeskoba.

Srećom za sve koji se bore sa svakim buđenjem, nova studija iz Japana je pronašla nešto što pomaže: izlaganje prirodnom svjetlu ujutru.

Iako je ovaj odnos ranije proučavan u medicinskom kontekstu, ovo istraživanje koristi arhitektonski pristup, određujući kako se ovo znanje može primjeniti van laboratorije.

Kako koristiti prirodno svjetlo za smanjenje jutarnjeg umora?

Studija je testirala tri različita jutarnja scenarija: izlaganje prirodnom svjetlu od zore do buđenja, izlaganje prirodnom svjetlu 20 minuta i bez izlaganja prirodnom svjetlu prije buđenja. Istraživači su otkrili da je grupa koja nije bila izložena prirodnom svjetlu prije buđenja imala najviše jutarnjeg umora. Od druge dvije grupe, ona koja je bila izložena prirodnom svjetlu 20 minuta bila je najmanje umorna.

Zašto nam prirodno svjetlo pomaže da se probudimo?

Prirodno svjetlo ima tako dubok uticaj na način na koji spavamo i budimo se.

- To se svodi na naš cirkadijalni ritam ili unutrašnji sat tijela koji govori našim organima koliko je sati napolju - kaže dr Dejvid Benavides, ljekar medicine spavanja.

Prirodno svjetlo pruža najjači i najrobusniji signal cirkadijalnom satu, omogućavajući optimalne ritmove hormona, raspoloženja i ponašanja.

Iako je veliki dio našeg cirkadijalnog ritma genetski unapred programiran, možemo uticati na njegove aspekte – a svjetlost je njegov najjači spoljašnji signal, prenose Novosti Magazin.

- Kako svjetlost ulazi u naše oči, ona pomaže u regulisanju glavnog sata tijela, poznatog i kao "suprahijazmatično jezgro" koji se nalazi u mozgu. Savladavanje ovog koncepta može poboljšati vrijeme spavanja i buđenja, raspoloženje, energiju i opšte zdravlje.