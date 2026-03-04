Pogledajte brojke: Ministarstvo objavilo vodič kroz budžet Srpske

Autor:Stevan Lulić
04.03.2026
11:43
Komentari:0
Ministarstvo finansija je na svojoj internet stranici objavilo Vodič za građane kroz Budžet Republike Srpske za 2026. godinu.
Vodič je objavljen kako bi se građanima približio proces donošenja budžeta, omogućilo da bolje razumiju ekonomske pokazatelje i faktore koji utiču na usvajanje, pojasnile procedure donošenja i da upoznaju strukturu i raspodjelu sredstava.
Budžet Republike Srpske za 2026. godinu iznosi 7,4 milijarde KM i odražava politike Vlade Republike Srpske usmjerene ka rastu kvaliteta života u Republici Srpskoj.
Najveća budžetska izdvajanja usmjerena su na oblasti koje direktno utiču na život i standard stanovništva – penzije, plate zaposlenih u javnom sektoru, socijalna davanja, podršku boračkim kategorijama, zdravstvo i obrazovanje.
Budžetska sredstva omogućavaju nesmetano funkcionisanje javnih službi i obezbjeđuju kontinuiranu podršku najosjetljivijim građanima.
Prema funkcionalnoj klasifikaciji je evidentno da je najviše sredstava, gotovo 50%, usmjereno na socijalnu zaštitu.
Kompletan vodič možete pogledati na OVOM LINKU.
