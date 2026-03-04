Logo
Pogledajte brojke: Ministarstvo objavilo vodič kroz budžet Srpske

Stevan Lulić

04.03.2026

11:43

Влада Републике Српске
Foto: ATV

Ministarstvo finansija je na svojoj internet stranici objavilo Vodič za građane kroz Budžet Republike Srpske za 2026. godinu.

Vodič je objavljen kako bi se građanima približio proces donošenja budžeta, omogućilo da bolje razumiju ekonomske pokazatelje i faktore koji utiču na usvajanje, pojasnile procedure donošenja i da upoznaju strukturu i raspodjelu sredstava.

Budžet Republike Srpske za 2026. godinu iznosi 7,4 milijarde KM i odražava politike Vlade Republike Srpske usmjerene ka rastu kvaliteta života u Republici Srpskoj.

Najveća izdvajanja za poboljšanje standarda

Najveća budžetska izdvajanja usmjerena su na oblasti koje direktno utiču na život i standard stanovništva – penzije, plate zaposlenih u javnom sektoru, socijalna davanja, podršku boračkim kategorijama, zdravstvo i obrazovanje.

Budžetska sredstva omogućavaju nesmetano funkcionisanje javnih službi i obezbjeđuju kontinuiranu podršku najosjetljivijim građanima.

Prema funkcionalnoj klasifikaciji je evidentno da je najviše sredstava, gotovo 50%, usmjereno na socijalnu zaštitu.

Brojevi

  • 7.409.000.000 KM iznosi Budžet Republike Srpske za 2026. godinu
  • 49,35% ukupnog Budžeta Republike Srpske namijenjeno socijalnoj zaštiti
  • 37,74% Budžeta je u nadležnosti Ministarstva rada i boračko‐invalidske zaštite: penzije, boračko-invalidska zaštita, jednokratne pomoći
  • 2.162.600.000 KM ukupni budžet za penzije u Republici Srpskoj
  • 457.631.570 namijenjeno zdravstvu
  • 12,25% budžeta namijenjeno za obrazovanje
  • 2.800.000 KM za kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih
  • 244.920.000 KM za podršku razvoju privrede
  • 180.000.000 KM za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela

Kompletan vodič možete pogledati na OVOM LINKU.

