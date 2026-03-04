Mazalica: Tekst rezolucije o zabrani ustaštva usaglašen sa istoričarima i pravnicima

Šef Kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica istakao je da je ova politička partija predlaže tekst rezolucije o osudi veličanja ustaške ideologije, koji će obraditi sve segmente koje opozicija nije obuhvatila u svom prijedlogu rezolucije.

Na ovom prijedlogu radili su, kako Mazalica dodaje istoričari i pravnici, koji su se usaglasili o tekstu rezolucije, a koji se danas predlaže. Dodaje da je to još jedan od koraka u borbi protiv ustaške ideologije, te ističe da u opozicionoj strukturi, nema kontinuiteta u tome.

"Postoje nejasne formulacije u rezoluciji koju je predložio SDS, poput "drugi antifašisti". Ne spominju se muslimani koji su bili dio sistema NDH, kao ni Nijemci koji su odvodili narod u logore, već se sve svodi na Tompsona kao personifikaciju veličanja ustaštva. U novoj rezoluciji predložili su dio da su zločini nad Srbima u posljednjem ratu nastavak genocida koji je započet u NDH", poručio je Mazalica.

Ističe da je prijedlog rezolucije o osudi ustaštva opozicije Srpske toliko loš, da se nije mogao mijenjati amandmanima.

"Bodirogi je ponuđeno da se zajedno dođe do rješenja najboljeg teksta, ali smo dovedeni u situaciju "uzmi ili ostavi", što nismo mogli prihvatiti, a što je potvrdila i struka. Rezolucija nije politička ni dio politikanstva, dali smo vanstranačkim ličnostima koje se bave ovom temom, da formulišu prijedlog i on će biti upućen kao prijedlog za Kolegijum. SDS-ova rezolucija će biti na dnevnom redu kolegijuma, ali SNSD neće glasati za dnevni red za Posebnu sjednicu o toj rezoluciji", istakao je Mazalica.