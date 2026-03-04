Sudarila se dva borbena aviona

Borbeni avion F-16C srušio se u planinskom području blizu Jongdžua tokom noćne vježbe, nakon sudara sa drugim lovcem, saopštilo je južnokorejsko Ratno vazduhoplovstvo.

Pilot se katapultirao i preživio, a među civilima nije bilo povrijeđenih, prenijela je agencija "Jonhap".

Incident se dogodio kada je vodeći avion tokom provjere oštećenja letio preblizu pratećem avionu.

Rezervoar za gorivo vodećeg aviona udario je u krilo pratećeg, onesposobivši sistem za prikaz informacija na prozoru kokpita.

Pilot pratećeg aviona izvršio je hitnu evakuaciju.

Zvaničnici napominju da noćne naočare za gledanje ograničavaju vid pilota za oko 40 stepeni i smanjuju percepciju rastojanja, što je doprinijelo nesreći.