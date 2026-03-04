Logo
Sudarila se dva borbena aviona

ATV

04.03.2026

12:38

Сударила се два борбена авиона

Borbeni avion F-16C srušio se u planinskom području blizu Jongdžua tokom noćne vježbe, nakon sudara sa drugim lovcem, saopštilo je južnokorejsko Ratno vazduhoplovstvo.

Pilot se katapultirao i preživio, a među civilima nije bilo povrijeđenih, prenijela je agencija "Jonhap".

Incident se dogodio kada je vodeći avion tokom provjere oštećenja letio preblizu pratećem avionu.

Бил Гејтс

Svijet

Bil Gejts pozvan na saslušanje u vezi sa slučajem Epstajn

Rezervoar za gorivo vodećeg aviona udario je u krilo pratećeg, onesposobivši sistem za prikaz informacija na prozoru kokpita.

Pilot pratećeg aviona izvršio je hitnu evakuaciju.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Region

Hrvatska pooštrava mjere: Evo ko je na udaru

Zvaničnici napominju da noćne naočare za gledanje ograničavaju vid pilota za oko 40 stepeni i smanjuju percepciju rastojanja, što je doprinijelo nesreći.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

