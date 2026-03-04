Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

Izvor:
SRNA
04.03.2026
12:03
Komentari:0
Slovačka Vlada saopštila je da je odobrila raskid sporazuma sa Ukrajinom koji je predviđao vanredne isporuke električne energije.
"Vlada nalaže ministru finansija da preduzme korake u vezi sa SEPS-om /slovačkom elektrodistribucijom/ za hitan raskid sporazuma o vanrednim isporukama električne energije sa Ukrenergom /ukrajinskom elektrodistribucijom/", navodi se u saopštenju.
Hronika
U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije
Slovački premijer Robert Fico izjavio je ranije da Slovačka ne može da nastavi sa pružanjem ključne energetske pomoći i humanitarne podrške Ukrajini dok su njeni sopstveni strateški interesi i energetska bezbjednost ugroženi prekidom dotoka nafte.
Najnovije
Najčitanije
16
54
16
46
16
43
16
42
16
30
Trenutno na programu