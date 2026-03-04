Logo
Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

SRNA

04.03.2026

12:03

Братислава прекида споразум са Кијевом о ванредним испорукама струје
Slovačka Vlada saopštila je da je odobrila raskid sporazuma sa Ukrajinom koji je predviđao vanredne isporuke električne energije.

"Vlada nalaže ministru finansija da preduzme korake u vezi sa SEPS-om /slovačkom elektrodistribucijom/ za hitan raskid sporazuma o vanrednim isporukama električne energije sa Ukrenergom /ukrajinskom elektrodistribucijom/", navodi se u saopštenju.

Hronika

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

Slovački premijer Robert Fico izjavio je ranije da Slovačka ne može da nastavi sa pružanjem ključne energetske pomoći i humanitarne podrške Ukrajini dok su njeni sopstveni strateški interesi i energetska bezbjednost ugroženi prekidom dotoka nafte.

Tagovi :

Slovačka

Ukrajina

električna energija

