Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

Slovačka Vlada saopštila je da je odobrila raskid sporazuma sa Ukrajinom koji je predviđao vanredne isporuke električne energije.

"Vlada nalaže ministru finansija da preduzme korake u vezi sa SEPS-om /slovačkom elektrodistribucijom/ za hitan raskid sporazuma o vanrednim isporukama električne energije sa Ukrenergom /ukrajinskom elektrodistribucijom/", navodi se u saopštenju.

Slovački premijer Robert Fico izjavio je ranije da Slovačka ne može da nastavi sa pružanjem ključne energetske pomoći i humanitarne podrške Ukrajini dok su njeni sopstveni strateški interesi i energetska bezbjednost ugroženi prekidom dotoka nafte.