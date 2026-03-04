Čovjeku metalna šipka probila tijelo, ljekari ga ''krpili'' satima

Neimenovani muškarac (38) hitno je prevezen u bolnicu nakon jezive nesreće u vijetnamskoj pokrajini Kvang Ninj.

Nesrećnik je, kako tvrdi, “slučajno pao“ na metalnu šipku, dio armature, koja je završila u donjem dijelu stomaka, što je izazvalo teško krvarenje.

Teško stanje

On je dovezen u bolnicu u teškim bolovima, a ljekari su ustanovili da je šipka prodrla 30 centimetara, izazvala krvarenje u analnom kanalu, bešici i trbušnoj duplji.

Više organa je oštećeno, kao i retroperitonealni prostor.

Tokom operacije, ljekari su utvrdili da je šipka završila opasno blizu lijeve lumbalne regije. Otkrivena je ruptura bubrežne karlice, kao i povreda ilijačne arterije.

Uspješni oporavak

Operacija je bila izuzetno komplikovana i trajala je više sati.

Nakon svega, pacijent je smješten na odjeljenje intenzivne njege, a nekoliko dana kasnije njegovo stanje se stabilizovalo.

Lokalni mediji izvještavaju da se 10 dana nakon operacije vratio kući.

(Telegraf.rs)