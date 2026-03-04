Čovjeku metalna šipka probila tijelo, ljekari ga ''krpili'' satima

Autor:ATV
04.03.2026
11:46
Komentari:0
Neimenovani muškarac (38) hitno je prevezen u bolnicu nakon jezive nesreće u vijetnamskoj pokrajini Kvang Ninj.
Nesrećnik je, kako tvrdi, “slučajno pao“ na metalnu šipku, dio armature, koja je završila u donjem dijelu stomaka, što je izazvalo teško krvarenje.
On je dovezen u bolnicu u teškim bolovima, a ljekari su ustanovili da je šipka prodrla 30 centimetara, izazvala krvarenje u analnom kanalu, bešici i trbušnoj duplji.
Više organa je oštećeno, kao i retroperitonealni prostor.
Tokom operacije, ljekari su utvrdili da je šipka završila opasno blizu lijeve lumbalne regije. Otkrivena je ruptura bubrežne karlice, kao i povreda ilijačne arterije.
Operacija je bila izuzetno komplikovana i trajala je više sati.
Nakon svega, pacijent je smješten na odjeljenje intenzivne njege, a nekoliko dana kasnije njegovo stanje se stabilizovalo.
Lokalni mediji izvještavaju da se 10 dana nakon operacije vratio kući.
