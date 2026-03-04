Logo
Large banner

Odgođena ceremonija oproštaja od Hamneija

Izvor:

SRNA

04.03.2026

12:48

Komentari:

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана
Foto: Tanjug/AP

Vlasti Irana odlučile su da odgode ceremoniju oproštaja od poginulog vrhovnog vjerskog vođe Alija Hamneija, izjavio je predsjedavajući iranskog Savjeta za koordinaciju islamske propagande Mohsen Mahmudi.

On je naveo da je ceremonija odgođena kako bi se pripremila "infrastruktura", pošto je ogromno interesovanje ljudi širom Irana da učestvuju u tom događaju.

aerodrom sarajevo avaz

Gradovi i opštine

Putnici iz Saudijske Arabije sletjeli u Sarajevo: ''Preko društvenih mreža smo čuli za sukob''

"Taj događaj je odgođen. Nadam se da će Savjet za koordinaciju što prije izdati saopštenje sa pozivom da se pristustvuje ceremoniji", rekao je Mahmudi.

On je ranije danas najavio da će večeras u Iranu početi trodnevno opraštanje od Hamneija.

Hamnei, koji je 37 godina bio vođa Irana, ubijen je u napadu na Teheran u subotu, 28. februara, zajedno sa više visokorangiranih iranskih vladinih i vojnih zvaničnika.

f16

Svijet

Sudarila se dva borbena aviona

Iranska Vlada je istog dana proglasila 40-dnevnu nacionalnu žalost zbog smrti ajatolaha.

Podijeli:

Tagovi :

ajatolah Ali Hamenei

Iran

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Суоснивач Мајкрософта Бил Гејтс

Svijet

Bil Gejts pozvan na saslušanje u vezi sa slučajem Epstajn

4 h

0
Потписивање уговора

Društvo

m:tel i Wiener predstavili inovaciju na tržištu: Prva mobilna tarifa sa putnim osiguranjem

4 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Hrvatska pooštrava mjere: Evo ko je na udaru

4 h

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: Formirana komisija za ispitivanje stanja "Družbe"

4 h

0

Više iz rubrike

Сударила се два борбена авиона

Svijet

Sudarila se dva borbena aviona

4 h

0
Суоснивач Мајкрософта Бил Гејтс

Svijet

Bil Gejts pozvan na saslušanje u vezi sa slučajem Epstajn

4 h

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: Formirana komisija za ispitivanje stanja "Družbe"

4 h

0
Експлозије у Дубајиу

Svijet

Izrael upozorava da će sljedeći vrhovni vođa Irana biti "meta za eliminaciju"

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

54

Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva za povratak naših građana

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner