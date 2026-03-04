Odgođena ceremonija oproštaja od Hamneija

Vlasti Irana odlučile su da odgode ceremoniju oproštaja od poginulog vrhovnog vjerskog vođe Alija Hamneija, izjavio je predsjedavajući iranskog Savjeta za koordinaciju islamske propagande Mohsen Mahmudi.

On je naveo da je ceremonija odgođena kako bi se pripremila "infrastruktura", pošto je ogromno interesovanje ljudi širom Irana da učestvuju u tom događaju.

Gradovi i opštine Putnici iz Saudijske Arabije sletjeli u Sarajevo: ''Preko društvenih mreža smo čuli za sukob''

"Taj događaj je odgođen. Nadam se da će Savjet za koordinaciju što prije izdati saopštenje sa pozivom da se pristustvuje ceremoniji", rekao je Mahmudi.

On je ranije danas najavio da će večeras u Iranu početi trodnevno opraštanje od Hamneija.

Hamnei, koji je 37 godina bio vođa Irana, ubijen je u napadu na Teheran u subotu, 28. februara, zajedno sa više visokorangiranih iranskih vladinih i vojnih zvaničnika.

Svijet Sudarila se dva borbena aviona

Iranska Vlada je istog dana proglasila 40-dnevnu nacionalnu žalost zbog smrti ajatolaha.