Bil Gejts pozvan na saslušanje u vezi sa slučajem Epstajn

Suosnivač Majkrosofta Bil Gejts jedan je od sedam osoba koje je Odbor za nadzor i reformu vlade Predstavničkog doma SAD pozvao da svedoče u okviru istrage o vezama sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Predsjednik odbora Džejms Komer naveo je u pismima upućenim pozvanima da odbor vjeruje kako oni posjeduju informacije relevantne za istragu, koja obuhvata navodno loše vođenje federalne istrage protiv Epstajna i njegove saradnice Gislejn Maksvel, kao i moguće pokušaje uticaja radi zaštite njihovih nezakonitih aktivnosti, prenio je Si-bi-si.

Pored Gejtsa, pozvani su i bivše Epstajnove saradnice Lesli Grof i Sara Kelen, bivša savjetnica Bijele kuće u administraciji bivšeg američkog predsjednika Baraka Obame, Ketrin Rumler, suosnivač kompanije Apolo Global Menadžment Leon Blek, dugogodišnji saradnik bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona, Dag Band i tehnološki preduzetnik Ted Vejt.

Saslušanja su zakazana u periodu od 16. aprila do 9. juna.

Gejtsov portparol je rekao da on planira da svedoči i da "nikada nije bio svjedok niti je učestvovao u bilo kakvom Epstajnovom nezakonitom ponašanju".

I predstavnica Ketrin Rumler navela je da njena klijentkinja pozdravlja priliku da se pojavi pred odborom i da nije imala saznanja o Epstajnovim kriminalnim aktivnostima.

Niko od pozvanih nije krivično optužen u vezi sa Epstajnovim slučajem.

Zahtjevi Predstavničkog doma uslijedili su nakon što je Ministarstvo pravde SAD-a u decembru započelo objavljivanje miliona dokumenata iz višedecenijske istrage protiv Epstina, koji je 2008. priznao krivicu po optužbama za podvođenje maloljetnica, a 2019. je optužen za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Pronađen je mrtav u zatvoru iste godine, a smrt je okarakterisana kao samoubistvo.

Njegova saradnica Gislejn Maksvel osuđena je 2021. godine na 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima u seksualne svrhe.

Objavljeni dokumenti ukazali su na Epstajnove veze sa brojnim uticajnim ličnostima iz svijeta politike i biznisa, uključujući i Gejtsa, koji je priznao da se sastajao sa Epstajnom između 2011. i 2014. godine, ali negira bilo kakvu umješanost u nezakonite aktivnosti.