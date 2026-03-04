Logo
Large banner

Prepoznavanje lica, ANPR, Dronovi: Velike promjene na granicama u BiH

Autor:

ATV

04.03.2026

13:42

Komentari:

0
Препознавање лица, АНПР, Дронови: Велике промјене на границама у БиХ
Foto: ATV

Bosna i Hercegovina uvodi nove tehnologije nadzora na graničnim prelazima, uključujući prepoznavanje lica, automatsko očitanje registarskih tablica i korištenje dronova, predviđeno je novim Pravilnikom o postavljanju i upotrebi tehničke opreme i video-nadzora.

Pravilnikom se detaljno uređuju uslovi, procedure i bezbjednosne mjere za korištenje tehničke opreme koju koristi Granična policija BiH prilikom granične kontrole, kao i način zaštite ličnih podataka.

Удес на брзом путу код Бањалуке

Hronika

Normalizovan saobraćaj prema Laktašima

Među tehnologijama koje se mogu koristiti na granicama nalaze se uređaji za uzimanje biometrijskih podataka, sistemi za prepoznavanje lica, čitači putnih isprava, sistemi za automatsko očitavanje registarskih tablica (ANPR) te dronovi i bespilotne letjelice opremljene kamerama visoke rezolucije i senzorima za noćno snimanje.

Prikupljanje fotografija

Pravilnik takođe propisuje da se tokom granične kontrole mogu prikupljati fotografije, otisci prstiju, otisci dlanova i drugi biometrijski podaci radi provjere identiteta putnika i sigurnosti državne granice.

Sistem video-nadzora može se postavljati na graničnim prelazima, u kontrolnim kabinama, prostorima za putničku kontrolu i drugim službenim prostorijama Granične policije, a građani moraju biti jasno upozoreni da se nalaze u području pod video-nadzorom.

crna ruza in memoriam smrt

Društvo

Preminuo Žarko Krsmanović

Prikupljeni podaci koriste se isključivo u službene svrhe i mogu se razmjenjivati s drugim policijskim agencijama i nadležnim institucijama u skladu sa zakonima i međunarodnim sporazumima.

Novi pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasniku BiH, a njime se stavlja izvan snage pravilnik iz 2010. godine, čime se sistem tehničkog nadzora na granicama prilagođava savremenim tehnologijama i sigurnosnim standardima, piše portal "Hercegovina.info".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

granica

Granični prelaz

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Преминуо Жарко Крсмановић

Društvo

Preminuo Žarko Krsmanović

3 h

0
Потписивање уговора

Društvo

m:tel i Wiener predstavili inovaciju na tržištu: Prva mobilna tarifa sa putnim osiguranjem

4 h

0
Празници утичу на цијене прасића: Узгајивачи упозоравају на пораст

Društvo

Praznici utiču na cijene prasića: Uzgajivači upozoravaju na porast

6 h

0
Земљотрес код Високог

Društvo

Strašan zvuk: Zemljotres probudio građane BiH

7 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

16

23

m:tel uvodi pet novih kanala "Arena sporta"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner