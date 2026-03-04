Prepoznavanje lica, ANPR, Dronovi: Velike promjene na granicama u BiH

Bosna i Hercegovina uvodi nove tehnologije nadzora na graničnim prelazima, uključujući prepoznavanje lica, automatsko očitanje registarskih tablica i korištenje dronova, predviđeno je novim Pravilnikom o postavljanju i upotrebi tehničke opreme i video-nadzora.

Pravilnikom se detaljno uređuju uslovi, procedure i bezbjednosne mjere za korištenje tehničke opreme koju koristi Granična policija BiH prilikom granične kontrole, kao i način zaštite ličnih podataka.

Hronika Normalizovan saobraćaj prema Laktašima

Među tehnologijama koje se mogu koristiti na granicama nalaze se uređaji za uzimanje biometrijskih podataka, sistemi za prepoznavanje lica, čitači putnih isprava, sistemi za automatsko očitavanje registarskih tablica (ANPR) te dronovi i bespilotne letjelice opremljene kamerama visoke rezolucije i senzorima za noćno snimanje.

Prikupljanje fotografija

Pravilnik takođe propisuje da se tokom granične kontrole mogu prikupljati fotografije, otisci prstiju, otisci dlanova i drugi biometrijski podaci radi provjere identiteta putnika i sigurnosti državne granice.

Sistem video-nadzora može se postavljati na graničnim prelazima, u kontrolnim kabinama, prostorima za putničku kontrolu i drugim službenim prostorijama Granične policije, a građani moraju biti jasno upozoreni da se nalaze u području pod video-nadzorom.

Društvo Preminuo Žarko Krsmanović

Prikupljeni podaci koriste se isključivo u službene svrhe i mogu se razmjenjivati s drugim policijskim agencijama i nadležnim institucijama u skladu sa zakonima i međunarodnim sporazumima.

Novi pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasniku BiH, a njime se stavlja izvan snage pravilnik iz 2010. godine, čime se sistem tehničkog nadzora na granicama prilagođava savremenim tehnologijama i sigurnosnim standardima, piše portal "Hercegovina.info".