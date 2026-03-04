Preminuo Žarko Krsmanović

04.03.2026
13:33
Komentari:0
Planinarski savez Republike Srpske saopštio je da je preminuo dugogodišnji predsjednik PSD "Stolac" Višegrad Žarko Krsmanović (72).
Krsmanović je, navode, radni vijek proveo kao profesor u Srednjoj školi "Ivo Andrić" u Višegradu, a planinarenjem se aktivno bavio punih pedeset godina. Bio je planinarski vodič i jedan od najzaslužnijih za razvoj planinarske orijentacije u Republici Srpskoj, kako kao takmičar, tako i kao edukator mladih kadrova.
- U periodu od 1999. do 2003. godine bio je član Predsjedništva Planinarskog saveza Republike Srpske, dok je dužnost načelnika Saveza obavljao od 2008. do 2019. godine, dajući značajan doprinos organizacionom jačanju i unapređenju rada ove sportske organizacije – kažu u Savezu.
Hronika
Uhapšen tinejdžer zbog brutalnog ubistva: Šrafcigerom izbo staricu
Za dugogodišnji rad i posvećenost, Krsmanoviću je 11. decembra 2024. godine u Banjaluci, na simpozijumu povodom obilježavanja Međunarodnog dana planina, uručena posebna plaketa Planinarskog saveza Republike Srpske za doprinos razvoju planinarenja i organizaciji Saveza.
- Njegov odlazak je veliki gubitak za planinarsku zajednicu. Ostaće upamćen kao predani planinar, pedagog i prijatelj. Neka mu je vječna slava i hvala – istakli su u Savezu.
Sahrana će biti obavljena 4. marta 2026. godine na gradskom groblju u Crnči.
Društvo
4 h0
Društvo
6 h0
Društvo
7 h1
Društvo
7 h0
Najnovije
Najčitanije
16
46
16
43
16
42
16
30
16
23
Trenutno na programu