Preminuo Žarko Krsmanović

04.03.2026

13:33

Преминуо Жарко Крсмановић
Foto: Pixabay

Planinarski savez Republike Srpske saopštio je da je preminuo dugogodišnji predsjednik PSD "Stolac" Višegrad Žarko Krsmanović (72).

Krsmanović je, navode, radni vijek proveo kao profesor u Srednjoj školi "Ivo Andrić" u Višegradu, a planinarenjem se aktivno bavio punih pedeset godina. Bio je planinarski vodič i jedan od najzaslužnijih za razvoj planinarske orijentacije u Republici Srpskoj, kako kao takmičar, tako i kao edukator mladih kadrova.

- U periodu od 1999. do 2003. godine bio je član Predsjedništva Planinarskog saveza Republike Srpske, dok je dužnost načelnika Saveza obavljao od 2008. do 2019. godine, dajući značajan doprinos organizacionom jačanju i unapređenju rada ove sportske organizacije – kažu u Savezu.

hapsenje lisice

Hronika

Uhapšen tinejdžer zbog brutalnog ubistva: Šrafcigerom izbo staricu

Za dugogodišnji rad i posvećenost, Krsmanoviću je 11. decembra 2024. godine u Banjaluci, na simpozijumu povodom obilježavanja Međunarodnog dana planina, uručena posebna plaketa Planinarskog saveza Republike Srpske za doprinos razvoju planinarenja i organizaciji Saveza.

- Njegov odlazak je veliki gubitak za planinarsku zajednicu. Ostaće upamćen kao predani planinar, pedagog i prijatelj. Neka mu je vječna slava i hvala – istakli su u Savezu.

Sahrana će biti obavljena 4. marta 2026. godine na gradskom groblju u Crnči.

