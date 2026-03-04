Strašan zvuk: Zemljotres probudio građane BiH

Zemljotres, jačine 2.2, rano jutros, 4. marta, probudio je dobar dio građana iz Visokog, Breze i Ilijaša.

Kako se navodi na stranici Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa, koji se dogodio u 4.37, bio je sedam kilometara sjeverozapadno od Visokog, te 26 kilometara jugoistočno od Zenice.

Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara.

"Strašan zvuk", navodi jedan građanin Visokog, dok drugi dodaje "kratko, ali zaljuljalo".

"Jak zemljotres, ali kratak", nižu se komentari stanovnika Visokog, a pridružuju im se i građani i građanke Breze: "Zahukalo jako, a pas zadnjih sat vremena je neprestano lajao!", "Neugodno. Jako, ali kratko", "Zatreslo dobro"...

Javili su se i iz Ilijaša, a prema informacijama, osjetio se kratko i u Sarajevu.