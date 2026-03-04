Umrla čuvena glumica iz poznate serije: Izgubila bitku sa najgorom bolešću

Supermodel i glumica Anabel Šofild umrla je nakon borbe sa rakom mozga.

Vijest o smrti glumice i manekenke potvrdio je "Holivud reporter", navodeći da je Šofild umrla 28. februara u Los Anđelesu u 62. godini života. Posljednjih mjeseci javno je govorila o svom zdravstvenom stanju i borbi sa rakom mozga, redovno se obraćajući ljudima putem GoFundMe stranice koja je pokrenuta kako bi joj pomogla oko troškova liječenja.

U svojoj posljednjoj objavi od 18. januara otkrila je da je nedavno imala hitnu operaciju tokom koje joj je uklonjena masa iz nosne šupljine.

Borba sa bolešću trajala je mjesecima, a glumica je sve vrijeme pokušavala da ostane u kontaktu sa ljudima koji su joj pružali podršku.

Od velške djevojke do svjetskih naslovnica

Anabel Šofild rođena je 4. septembra 1963. godine u Velsu. Njen otac bio je filmski producent Džon D. Šofild, koji je učestvovao u realizaciji brojnih poznatih filmova, među kojima su i "Džeri Megvajer" i "Bolje ne može".

Kasnije se preselila u London, gdje je započela uspješnu manekensku karijeru.

Tokom osamdesetih godina krasila je naslovnice stotina modnih magazina, uključujući njemačko i italijansko izdanje magazina "Vog".

Sarađivala je i sa nekim od najvećih modnih i kozmetičkih brendova na svijetu, među kojima su Iv Sen Loran, Versaće, Rimel i Revlon.

Posebno se pamti reklama za "Bugle Boy" farmerke iz kasnih osamdesetih. U tom spotu Šofild vozi sportski automobil i izgovara rečenicu koja je postala kultna.

Usred uspješne manekenske karijere preselila se u Los Anđeles, gdje je dobila ulogu u popularnoj televizijskoj seriji "Dalas".

U 11. sezoni serije pojavila se u 12 epizoda kao Lorl Elis, igrajući uz legendarnog Lerija Hegmana, poznatog po ulozi Džej Ar Juinga.

Kasnije je ostvarila i nekoliko filmskih uloga, između ostalog u filmu "Oko udovice".

Pored glume, radila je i iza kamere. Bila je dio filmske ekipe na projektima "Braća Grim", "Dum" i "Grad od ćilibara".

Kasnije je pokrenula i sopstvenu produkcijsku kuću Bella Bene Productions, kroz koju je producirala reklame i modne projekte.

Godine 2013. objavila je roman "The Cherry Aligment", inspirisan iskustvima iz vremena kada je radila kao model i glumica tokom osamdesetih.

Dirljive riječi kolega

Melisa Ričardson, vlasnica londonske agencije "Take Two", koja je Šofild predstavljala na početku njene karijere, emotivno se oprostila od slavne manekenke.

"Ona je bila pionir naše agencije. Bez nje nikada ne bismo postigli uspjeh koji smo ostvarili. Voljeli smo je jer je bila duhovita, iskrena, lijepa i prizemna."

Ričardson je dodala da je Šofild tokom cijele karijere ostala ista osoba kakvu je upoznala kao tinejdžerku.

"Nikada se nije promijenila od one slatke sedamnaestogodišnje Velšanke koju sam prvi put srela. Bila je nevjerovatno lojalna, brižna i iznad svega zapanjujuće lijepa. Znala je svoj posao. Bila je najbolja."

Anabel Šofild iza sebe je ostavila majku, dok su njen otac i sestra Amanda Šofild preminuli ranije, prenosi Kurir.