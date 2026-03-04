Logo
Crni bilans na putevima: Porastao broj stradalih pješaka

Izvor:

SRNA

04.03.2026

10:10

Komentari:

0
Црни биланс на путевима: Порастао број страдалих пјешака
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj u 2025. godini zabilježen je porast broja poginulih pješaka u saobraćajnim nezgodama za 19 procenata, u odnosu na godinu prije, rečeno je u Agenciji za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

"U 2025. godini smrtno je stradalo 25 pješaka, dok je 96 zadobilo teške tjelesne povrede. U 2024. godini evidentirano je 15 poginulih pješaka i 95 teško povrijeđenih", naveli su iz Agencije za Srnu.

Oni dodaju da su najčešći uzroci stradanja pješaka neprilagođena i nepropisna brzina kretanja vozila, nepropuštanje pješaka na pješačkim prelazima, smanjena vidljivost u noćnim uslovima, kao i nepropisno kretanje pješaka.

S ciljem podizanja svijesti d‌jece o pravilnom kretanju kolovozom, od 17. do 28. februara realizovana je kampanja "Budi vidljiv, ne budi figura", tokom koje je potvrđeno da je vidljivost pješaka, naročito u noćnim uslovima i uslovima smanjene vidljivosti, jedan od ključnih faktora njihove bezbjednosti.

Болница

Hronika

Užas u BiH: Dijete (6) preminulo od meningokokne sepse, više osoba pod nadzorom

"Održane su edukativne predstave, predavanja i distribucija promotivnog materijala doprinijeli su podizanju svijesti o značaju pravilnog kretanja kolovozom, prelaska na obilježenim pješačkim prelazima, kao i korišćenja svjetloodbojnih sredstava", navode iz Agencije.

Posebno je naglašena potreba povećanog opreza vozača u naseljenim mjestima, zonama škola i na dionicama gd‌je se mogu očekivati pješaci.

Kampanju su zajednički realizovali Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske, Agencija za bezbjednost saobraćaja Srpske i Auto-moto savez Republike Srpske, uz podršku osnovnih škola, jedinica lokalne samouprave i medija.

poginuo pješak

Saobraćajna nesreća

Republika Srpska

Komentari (0)
