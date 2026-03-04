Logo
Golfom sletjela sa puta, maloljetnik prevezen na UKC Srpske

Stevan Lulić

04.03.2026

10:06

Полиција Републике Српске / Увиђај
Foto: ATV

Dvije osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u utorak, 3. februara, dogodila u mjestu Rudice na putu Novi Grad - Bosanska Krupa, potvrđeno je u policiji.

Do nesreće je došlo kada je N.R. iz Novog Grada golfom sletjela sa puta, a tom prilikom povrijeđena je ona i maloljetnik koji je s njom bio u vozilu.

Америчка војска у Еквадору

Svijet

Američka vojska pokrenula akciju u još jednoj zemlji

Ona je zadobila lakše povrede, dok je maloljetnik sa teškim povredama prevezen na UKC Republike Srpske.

"Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i poziva vozače na maksimalnu opreznost prilikom učestvovanja u saobraćaju na javnim putevima", poručili su iz ove Uprave.

Saobraćajna nesreća

Novi Grad

