Golfom sletjela sa puta, maloljetnik prevezen na UKC Srpske

Autor:Stevan Lulić
04.03.2026
10:06
Dvije osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u utorak, 3. februara, dogodila u mjestu Rudice na putu Novi Grad - Bosanska Krupa, potvrđeno je u policiji.
Do nesreće je došlo kada je N.R. iz Novog Grada golfom sletjela sa puta, a tom prilikom povrijeđena je ona i maloljetnik koji je s njom bio u vozilu.
Ona je zadobila lakše povrede, dok je maloljetnik sa teškim povredama prevezen na UKC Republike Srpske.
"Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i poziva vozače na maksimalnu opreznost prilikom učestvovanja u saobraćaju na javnim putevima", poručili su iz ove Uprave.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
