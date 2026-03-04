Logo
SIPA pretresa više lokacija, na meti i službenik UIO

Stevan Lulić

04.03.2026

09:16

Pripadnici SIPA od jutros vrše pretres više objekata na području Kaknja u okviru akcije "Kanon", usmjerene na suzbijanje mita i korupcije.

Kako se navodi pretreseni su stambeni i pomoćni objekti.

Судница, чекић

Hronika

Milan prijetio ženi da će je zaklati: Evo kolika ga robija čeka

"Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela Primanje dara i drugih oblika koristi i Davanje dara i drugih oblika koristi propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine", navodi se u saopštenju.

Na meti pripadnika SIPA je i jedan službenik Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO), koji se sumnjiči za primanje dara, dok je osoba koja je nudila mito nedostupna organima gonjenja.

"Operativna akcija Kanon rezultat je višemjesečne istrage koju sprovodi SIPA, tokom koje su prikupljeni dokazi da je krivično djelo Primanje dara i drugih oblika koristi izvršeno od strane službenog lica Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u okviru obavljanja službene dužnosti, dok je krivično djelo Davanje dara i drugih oblika koristi izvršeno od strane lica koje je strani državljanin i trenutno je nedostupno SIPA i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine", dodaje se u saopštenju.

Требиње-снијег-13012026

Društvo

Zima se ne predaje: Vraća se snijeg u dijelove BiH

U realizaciji operativne akcije "Kanon" učestvuju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Više informacija se očekuje u toku dana, po okončanju aktivnosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

