Logo
Large banner

Jezivi detalji nesreće: Majka i kćerka (12) stradale na licu mjesta, sinu (9) se bore za život

Izvor:

Telegraf

04.03.2026

07:58

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U stravičnom naletu automobila na gradskom tranzitu, poznata policajka i njena mezimica (12) otišle u smrt! Dok Sjenica gori od tuge, svi gledaju u pravcu Beograda gdje se ljekari bore za život dječaka (9).

Sjenica je sinoć zanijemila! Jezivi krici odjekivali su Ulicom Ahmeta Abdagića kada je vozač A.K. pokosio tročlanu porodicu koja se mirno kretala putem. Epilog je jeziv, a sudbina se surovo poigrala sa ovom porodicom.

Вага

Zdravlje

Kilogrami koji nose dijagnoze: Gojaznost sve veći izazov za Srpsku

Majka i ćerka na mejstu mrtve

Nastradala E.K. (44), koju su svi znali kao uzornu radnicu policije, izdahnula je na licu mjesta zajedno sa svojom 12-godišnjom ćerkom L.K. Prizori sa mjesta nesreće su bili toliko potresni da su čak i iskusni spasioci plakali.

Svi se mole za dječaka

Devetogodišnji dječak je čudom preživio ovaj horor, ali borba tek počinje. On je hitno prebačen na Institut za majku i dijete u Beogradu, a ljekari daju sve od sebe da spasu jedinu preostalu dušu iz ovog udesa.

Дадо Полумента

Scena

Dado Polumenta i njegova trudna supruga strahuju na Maldivima: Daj Bože da se vratimo

Šta je uradio vozač?

Dok se Sjenica sprema za najtužniji ispraćaj, istraga otkriva jezive detalje. Šta je A.K. radio u trenutku udara i da li je tragedija mogla biti izbjegnuta?

Podijeli:

Tagovi :

Sjenica

Saobraćajna nesreća

poginuli

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Илустрација: срећна жена

Zanimljivosti

Rođeni na ova 4 datuma ne moraju da traže sreću - ona ih sama pronalazi

4 h

0
Отказан лет из Дубаија за Сарајево

BiH

Otkazan let iz Dubaija za Sarajevo

4 h

0
Магла на путу

Društvo

Upozorenje za vozače: Smanjena vidljivost na ovim dionicama

4 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Sud preliminarno odobrio da se Epstinovim žrtvama isplati 35 miliona dolara

4 h

0

Više iz rubrike

У саобраћајној несрећи мушкарац задобио тешке повреде главе

Hronika

U saobraćajnoj nesreći muškarac zadobio teške povrede glave

5 h

0
Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа

Hronika

Dvije osobe poginule, trećoj se bore za život: Teška saobraćajna nesreća

13 h

0
Пронађено тијело мушкарца у Бањалуци

Hronika

Tragediju u Banjaluci snimile kamere: Muškarac pao sa bicikla, pa pronađen u lokvi krvi

19 h

0
beba

Hronika

Jeziva tragedija u Banjaluci: Poznat uzrok smrti bebe u vrtiću

20 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

AI vam daje savjete za zdravlje? Ovo su stvari na koje treba obratiti pažnju

12

06

Evo šta se dešava u domu Milice Todorović: Jedna osoba viđena na terasi

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner