Jezivi detalji nesreće: Majka i kćerka (12) stradale na licu mjesta, sinu (9) se bore za život

U stravičnom naletu automobila na gradskom tranzitu, poznata policajka i njena mezimica (12) otišle u smrt! Dok Sjenica gori od tuge, svi gledaju u pravcu Beograda gdje se ljekari bore za život dječaka (9).

Sjenica je sinoć zanijemila! Jezivi krici odjekivali su Ulicom Ahmeta Abdagića kada je vozač A.K. pokosio tročlanu porodicu koja se mirno kretala putem. Epilog je jeziv, a sudbina se surovo poigrala sa ovom porodicom.

Majka i ćerka na mejstu mrtve

Nastradala E.K. (44), koju su svi znali kao uzornu radnicu policije, izdahnula je na licu mjesta zajedno sa svojom 12-godišnjom ćerkom L.K. Prizori sa mjesta nesreće su bili toliko potresni da su čak i iskusni spasioci plakali.

Svi se mole za dječaka

Devetogodišnji dječak je čudom preživio ovaj horor, ali borba tek počinje. On je hitno prebačen na Institut za majku i dijete u Beogradu, a ljekari daju sve od sebe da spasu jedinu preostalu dušu iz ovog udesa.

Šta je uradio vozač?

Dok se Sjenica sprema za najtužniji ispraćaj, istraga otkriva jezive detalje. Šta je A.K. radio u trenutku udara i da li je tragedija mogla biti izbjegnuta?