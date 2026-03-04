Otkazan let iz Dubaija za Sarajevo

Let na liniji Dubai – Sarajevo, koji je trebao danas biti realizovan, je otkazan, potvrđeno je za Euronews BiH iz Aerodroma Sarajevo.

Iz Aerodroma Sarajevo su naveli da za sada nemaju informaciju o mogućem čarter ljetu, te da će javnost o tome biti obaviještena.

Avion kompanije Fly Dubai je trebao poletjeti iz Dubaija u 10.20 časova po lokalnom vremenu, a u Sarajevo je trebao sletjeti u 13.40.

Ministar inostranih poslova BiH Elemdin Konaković rekao je juče da se razmatra mogućnost organizovanja čarter leta, pored ove redovne linije koja je bila na rasporedu danas.

“Mi imamo oko 1.000 ljudi u Emiratima, oko 300 u Kataru i 100 u Kuvajtu i još nekoliko grupa u drugim zemljama", rekao je Konaković.

U međuvremenu Aleksandar Vučić je ponudio da se državljani BiH, evakuišu avionom Er Srbija.

Lider SNSD-a Milorad Dodik pozdravio je odluku predsjednika Aleksandra Vučića da Srbija stavi svoje kapacitete na raspolaganje ne samo svojim građanima, već i građanima BiH u složenim bezbjednosnim okolnostima na Bliskom istoku.