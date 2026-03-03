Logo
Vulić: Po kom pravnom osnovu CIK prijeti zbog neisplaćenih naknada

Izvor:

SRNA

03.03.2026

16:11

Komentari:

0
Вулић: По ком правном основу ЦИК пријети због неисплаћених накнада
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić upitala je Centralnu izbornu komisiju /CIK/ BiH po kojem pravnom osnovu prijeti pokretanjem postupka protiv članova gradskih/opštinskih izbornih komisija zbog neisplate naknada iako su obezbjeđenje i realizacija budžetskih sredstava isključiva nadležnost načelnika i gradonačelnika.

"Kako članovi gradskih/opštinskih izbornih komisija koji nemaju izvršna ni budžetska ovlaštenja, mogu uticati na načelnike/gradonačelnike da izvrše isplatu sredstava, nasiljem? Da li CIK BiH smatra da oni snose odgovornost za postupke izvršne vlasti?", navela je Vulićeva u poslaničkom pitanju.

Ona je upitala da li je CIK BiH pokrenuo postupke protiv odgovornih lica u Gradu Bijeljina gdje tokom dva izborna procesa nisu isplaćene naknade članovima Gradske izborne komisije, niti članovima biračkih odbora.

"Ako nije - zbog čega? Da li se /gradonačelniku Ljubiši/ Petroviću može sve, jel` mu praštate zato što nije SNDS?", pita Vulićeva.

Da li se, upitala je ona, selektivnim usmjeravanjem odgovornosti prema članovima izbornih komisija, uz izostanak postupanja prema izvršnih organima lokalne vlasti, vrši institucionalni pritisak koji poprima elemente mobinga.

Sanja Vulić

CIK BiH

