Logo
Large banner

CIK objavio rezultate prijevremenih izbora nakon brisanja glasova

Izvor:

ATV

03.02.2026

14:23

Komentari:

5
ЦИК објавио резултате пријевремених избора након брисања гласова
Foto: ATV

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je "nove" rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske prema kojima Branko Blanuša, kandidat SDS-a ima 201.387 glasova, a Siniša Karan, kandidat SNSD-a 195.686 glasova.

CIK je podatke izmijenio zbog ponavljanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica.

Болница

Svijet

Tužba teška milion funti: Šef kašljao bez maske, on ostao bez noge

"Izmjena podrazumijeva da će biti brisani podaci za 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica na kojima su izbori poništeni odlukom Centralne izborne komisije BiH sa 81. sjednice održane 24.12.2025. godine", saopšteno je ranije iz CIK-a.

Ostali podaci ostaju nepromijenjeni u odnosu na rezultate utvrđene na 76. sjednici Centralne izborne komisije BiH održanoj 15.12.2025. godine, uz napomenu da će statistike biti promjenjene jer će nedostajati podaci za 136 biračkih mjesta gdje su izbori poništeni.

Бојана Грегорић

Scena

Majka hrvatske glumice 36 godina nije znala da je Srpkinja

"Na dan ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske zakazanih za nedjelju, 08.02.2026. godine Centralna izborna komisija će do ponoći u istoj aplikaciji objaviti preliminarne rezultate ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske", saopšteno je iz CIK-a.

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

CIK BiH

Branko Blanuša

Siniša Karan

Komentari (5)
Large banner

Više iz rubrike

Ковачевић: Додик позиционирао Српску који одлучује, Конаковић БиХ као објекта о којем други одлучују

Republika Srpska

Kovačević: Dodik pozicionirao Srpsku koji odlučuje, Konaković BiH kao objekta o kojem drugi odlučuju

11 h

10
Бивши министар Милош Букејловић има нови посао

Republika Srpska

Bivši ministar Miloš Bukejlović ima novi posao

11 h

2
АТВ

Republika Srpska

Župljanin: Ciljano opstruisanje postupka protiv Dudakovića

11 h

0
Денис Шулић нашао нови посао

Republika Srpska

Denis Šulić našao novi posao

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner