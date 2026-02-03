CIK objavio rezultate prijevremenih izbora nakon brisanja glasova

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je "nove" rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske prema kojima Branko Blanuša, kandidat SDS-a ima 201.387 glasova, a Siniša Karan, kandidat SNSD-a 195.686 glasova.

CIK je podatke izmijenio zbog ponavljanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica.

"Izmjena podrazumijeva da će biti brisani podaci za 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica na kojima su izbori poništeni odlukom Centralne izborne komisije BiH sa 81. sjednice održane 24.12.2025. godine", saopšteno je ranije iz CIK-a.

Ostali podaci ostaju nepromijenjeni u odnosu na rezultate utvrđene na 76. sjednici Centralne izborne komisije BiH održanoj 15.12.2025. godine, uz napomenu da će statistike biti promjenjene jer će nedostajati podaci za 136 biračkih mjesta gdje su izbori poništeni.

"Na dan ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske zakazanih za nedjelju, 08.02.2026. godine Centralna izborna komisija će do ponoći u istoj aplikaciji objaviti preliminarne rezultate ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske", saopšteno je iz CIK-a.