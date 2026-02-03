Bivši ministar Miloš Bukejlović ima novi posao

Izvor:
ATV
03.02.2026
12:21
Komentari:2
Miloš Bukejlović, doskorašnji ministar pravde Republike Srpske, našao je novi posao.
Naime, Bukejlović se zaposlio na mjestu stručnog saradnika u Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske.
On je na ovom mjestu počeo da radi juče, 2. februara.
I bivši ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić pronašao je novi posao.
Scena
''Svi su mislili da je Zdravko Čolić umro'': Objava šokirala javnost
On je stupio u radni angažman u Olimpijskom centru Jahorina.
Ovu informaciju je za "Kapital" potvrdio upravo Šulić, koji je rekao da je imenovan za savjetnika direktora Olimpijskog centra.
Kaže da se na taj potez odlučio jer je to bila želja uprave, ali i hotelijera sa Jahorine.
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
12 h0
Republika Srpska
13 h0
Republika Srpska
13 h0
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Trenutno na programu