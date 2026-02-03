Logo
Bivši ministar Miloš Bukejlović ima novi posao

ATV

03.02.2026

12:21

Miloš Bukejlović, doskorašnji ministar pravde Republike Srpske, našao je novi posao.

Naime, Bukejlović se zaposlio na mjestu stručnog saradnika u Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske.

On je na ovom mjestu počeo da radi juče, 2. februara.

I Šulić ima novi posao

I bivši ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić pronašao je novi posao.

On je stupio u radni angažman u Olimpijskom centru Jahorina.

Ovu informaciju je za "Kapital" potvrdio upravo Šulić, koji je rekao da je imenovan za savjetnika direktora Olimpijskog centra.

Kaže da se na taj potez odlučio jer je to bila želja uprave, ali i hotelijera sa Jahorine.

Miloš Bukejlović

