Bivši ministar Miloš Bukejlović ima novi posao

Naime, Bukejlović se zaposlio na mjestu stručnog saradnika u Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske.

On je na ovom mjestu počeo da radi juče, 2. februara.

I Šulić ima novi posao

I bivši ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić pronašao je novi posao.

Scena ''Svi su mislili da je Zdravko Čolić umro'': Objava šokirala javnost

On je stupio u radni angažman u Olimpijskom centru Jahorina.

Ovu informaciju je za "Kapital" potvrdio upravo Šulić, koji je rekao da je imenovan za savjetnika direktora Olimpijskog centra.

Kaže da se na taj potez odlučio jer je to bila želja uprave, ali i hotelijera sa Jahorine.