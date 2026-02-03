Denis Šulić našao novi posao

On je stupio u radni angažman u Olimpijskom centru Jahorina.

Ovu informaciju je za "Kapital" potvrdio upravo Šulić, koji je rekao da je imenovan za savjetnika direktora Olimpijskog centra.

Scena Otkriveno ko je bio u vili Zdravka Čolića kad je bačena bomba

Kaže da se na taj potez odlučio jer je to bila želja uprave, ali i hotelijera sa Jahorine.

"Trenutno smo okupirani samom zimskom sezonom, ali već sam preuzeo na sebe obavezu da krenemo da radimo pripreme za ljetnu sezonu. Tako da trenutno sam tamo, imam dosta nekih planova koji su direktno vezani za dodatnu popularizaciju Jahorine kao destinacije“, kazao je Šulić.

Hronika U Bijeljini pronađeno više od 50 kilograma marihuane!

Ovo je možda i očekivan potez s obzirom na to da je Šulić za vrijeme svog ministarskog mandata često boravio na Jahorini, a što mu je bilo i u opisu posla.

Šulića je inače na poziciji ministra zamijenio Ned Puhovac.