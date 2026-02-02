Logo
Budimir: Jako bitna diplomatska ofanziva Srpske, internacionalizujemo procese u BiH

Izvor:

RTRS

02.02.2026

20:25

Komentari:

0
Будимир: Јако битна дипломатска офанзива Српске, интернационализујемо процесе у БиХ
Foto: ATV

Posjete delegacije Republike Srpske Izralu i Mađarskoj znače mnogo, jer mi smo naše prijatelje upoznali sa tim da se vrši institucionalni napad na Republike Srpsku, rekao je za RTRS ministar unutrašnjih poslova i profesor međunarodnih odnosa Željko Budimir.

"Prije svega napad preko institucija na nivou BiH i da za posljedicu ima urušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, destabilizaciju Republike Srpske i maksimalnu zloupotrebu djelovanja jednog naroda protiv konstitutivnog naroda, odnosno srpskog naroda", rekao je Budimir.

Istakao je da posebno mjesto zauzima Izrael.

"Dugo nije viđeno da je delegacija Srpske imala imao sastanke u Knesetu, do sastanaka sa predsjednikom, premijerom Benjaminom Netanjahuom, gde je su poslate jasne poruke da se razumije situacija u BiH", naveo je Budimir.

Istakao je da i Mađarska nastavlja da daje podršku Srpskoj.

- Mađarska nastavlja da daje nama punu podršku u Evropskoj uniji. To je nama jako važna tačka, kako bi se naš glas unutar Evropskoj uniji bolje čuo, a i bilateralna saradnja se nalazi na svom maksimumu - jasan je Budimir.

Naveo je da je i cilj naredne posjete predsjednika SNSD-a Milorada Dodika Americi da upozna prijatelje i partnere kakva je situacija u BiH.

Željko Budimir

Milorad Dodik

