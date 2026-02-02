Fond solidarnosti omogućio liječenje više od 1.200 djece u inostranstvu

Za roditelje čijoj djeci treba liječenje van Republike Srpske, postoji rješenje- Fond solidarnosti koji otvara sva potencijalno zatvorena vrata i traži svaku mogućnost da ne odustane dok svako dijete ne dobije šansu za terapiju koja mu je potrebna. Kroz ovaj proces porodice prolaze svakodnevno, tražeći nadu i podršku u najtežim trenucima.

Iskustvo jedne od njih pokazuje koliko pomoć Fonda zaista znači.

"Lota je rođena sa višestrukim anomalijama i ona je drugog dana života otišla u Beograd na operaciju to je snosio Fond zdravstva Republike Srpske pošto je riječ o različitim anomalijama onda smo dalje pokucali vrata prema Fondu solidarnosti i sada se Lota zahvaljujući Fondu liječi na tri različita mjesta u Hrvatskoj. Ova neka druga godina njenog života dovela nas je do toga da zaista imamo nadu i vjerujemo da će sve biti dobro i zaista jeste dobro bilo je dvije godine turbulentnog i non stop smo bili na relaciji Beograd-Zagreb-Osijek i ona je danas evo krenula u vrtić i zaista je sve dobro", kaže Maja Isović Dobrijević, roditelj.

Svako dijete započinje liječenje u Republici Srpskoj. Ako lokalni tretmani nisu dovoljni Fond aktivira strogu proceduru, ljekari daju preporuku, konzilijum zdravstvene ustanove potvrđuje plan a stručna komisija odlučuje o nastavku liječenja u inostranstvu.

"Svako od naše djece je započelo liječenje u Republici Srpskoj, a ukoliko imamo saznanja ovdje da se nastavak liječenja ne može obaviti u Beogradu mi odmah počinjemo sa traženjem doktora koji daju preporuku da dijete mora u inostranstvo. Ne postoji odgovor ne može odgovor može da bude učinićemo sve da dođemo do cilja i da vam pomognemo sve što je u našoj moći ja ne znam hoćemo li doći do toga ali ćemo uraditi sve i zaista uradimo sve", kaže Jasminka Vučković, direktor Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu ''Duša djece''.

Izdavanje rješenja i trošenje sredstava podliježe strogom nadzoru. Transparentnost je obavezna i novac ide tačno tamo gdje je planirano, najvažnije, da nijedno dijete nije uskraćeno.

"Apsolutno nema potrebe ni za kakvim brojevima i skupljanjem sredstava jer gdje god to vidite sigurno je zloupotreba, jer taj fond sada na računu ima značajna sredstva tako da on apsolutno može sve i jedno dijete koje treba da se liječi vani obezbijedi kompletno plaćanje", rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Od 1. januara 2018 do kraja 2025. godine Fond je izdao 3 312 rješenja i utrošio 44 miliona KM kako bi djeca iz Republike Srpske dobila liječenje u inostranstvu. Brojevi rastu, a iza svakog rješenja stoje stvarni životi i porodice koje se bore za šansu svoje djece.