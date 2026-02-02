Logo
Dodik sa Vučićem u Beogradu o saradnji Srbije i Srpske

Додик са Вучићем у Београду о сарадњи Србије и Српске
Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Sa Miloradom Dodikom o najvažnijim regionalnim pitanjima, saradnji između Srbije i Srpske, kao i o mjestu i ulozi srpskog naroda u aktuelnim geopolitičkim promjenama u Evropi i svijetu", napisao je Vučić na društvenim mrežama.

Dodik večeras putuje u Vašington gdje će prisustvovati manifestaciji u okviru Molitvenog doručka na koji se pozivaju lideri iz čitavog svijeta.

Aleksandar Vučić

Milorad Dodik

Beograd

saradnja Srbije i Srpske

