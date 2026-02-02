Košarac: Odmah početi rješavanje problema deponije Obodina

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je danas da će se odmah početi sa radom na sanaciji velike deponije Obodina kod Trebinja.

- Stav gradske uprave je da je ovo problem koji treba riješiti- rekao je Košarac novinarima u Trebinju nakon sastanaka sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem i rezidentnim predstavnikom UNDP-a u BiH Renoom Mejerom sa kojima je razgovarao o razvojnim projektima koje resorno ministarstvo realizuje u saradnji sa UNDP–om i Zelenim klimatskim fondom.

Košarac je naveo da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa može da povuče određena međunarodna finansijska sredstva iz Zelenog klimatskog fonda i da su zato danas posjetili Trebinje.

On je rekao da je na sastanku razgovarano o načinu rješavanja pitanja deponije, istakavši da tome odmah treba pristupiti po fazama.

- Trebinje kao strateški grad, zaslužuje da bude ekološki čist grad - rekao je Košarac, koji je sa Ćurićem i Mejerom nakon sastanka u trebinjskoj Gradskoj upravi, posjetio lokalitet gradske deponije na Obodini.

On je naveo da je ukupan iznos za sanaciju te deponije 16 miliona KM, navodeći da bi bilo neozbiljno kada bi se reklo da sva ta sredstava mogu odjednom da se obezbijede, ali da će odmah početi da se radi na tom projektu.

Košarac je pojasnio da će se vidjeti, na osnovu glavnog projekta koji je uradio UNDP sa gradom Trebinjom, šta je to što se može raditi u prvoj fazi, bilo da je riječ o proizvodnji zdrave zemlje ili nekim transportnim jedinicama ili mašinama, te da će se odrediti prioriteti koji treba da se realizuju.

On je dodao da je opredjeljenje institucija Republike Srpske u strateškim dokumentima da ima adekvatne politike za upravljanje otpadom.

Košarac je rekao da je razgovarano i o daljem razvoju agroturizma u Trebinju, navodeći da već postoje finansijska sredstva za koje grad može da aplicira.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa će zajedno sa UNDP-om finansirati projekte seoskog turizma u Trebinju.