Oluja ruši sve pred sobom: Gradovi paralizovani, ima povrijeđenih

Jaka oluja pogodila je danas špansku pokrajinu Andaluziju, a pet osoba je povrijeđeno u klizištima nastalim zbog jakih udara vjetra.

Zbog oluje je obustavljen saobraćaj na auto-putu između Sevilje i Kadiza nakon što je drveće oboreno usled udara vetra, a u prekidu je i nekoliko linija vozova između Sevilje i Kadiza, kao i između Sevilje i Malage, prenosi Pais.

Kako se navodi koordinacioni centar je primio desetine poziva od 7.30 ujutro, uglavnom u vezi s oborenim drvećem, granama, uličnim nameštajem, solarnim panelima i saobraćajnim znakovima, prije svega u opštinama u regiji Aljarafe u Sevilji posebno Mairena.

U tom gradu, dva građevinska radnika su povređena kada je šupa odletjela u vazduh, a jedna žena je povrijeđena kada se urušio plafon sobe.

Region Vesna Medenica nije u pritvoru: Izrečena joj samo mjera zabrane

Pored toga, jedna žena je povrijeđena kada je pao saobraćajni znak u Alkala de Gvadaira, a druga je povrijeđena kada se urušio zid u Dos Ermanasu.

Saobraćaj usporava i nezgoda na putu između mesta Kamas i Kadiza, u kojoj se kamion prevrnuo. Gradsko veće Sevilje preventivno je naredilo zatvaranje javnih parkova, groblja i spoljnih sportskih objekata zbog vremenskih prognoza i žutih upozorenja koje je izdala Državna meteorološka agencija (AEMET) na kišu i oluje s jakim udarima vetra.

U Andaluziji Aemet je izdao žuto upozorenje na kišu i vjetrove.