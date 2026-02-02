Demonstranti su tokom protesta u centru Pariza pocijepali zastavu EU, pozivajući na izlazak Francuske iz Unije radi zaštite francuskih farmera od štetnih politika koje sprovodi Brisel.

Demonstracije, u kojima je učestvovalo više od hiljadu ljudi, organizovao je Florijan Filipo, lider stranke Patriote koja zagovara izlazak Francuske iz EU sličan Bregzitu.

Filipo je na "Iksu" objavio video-snimak u kojem je prikazan kako drži zastavu EU, zajedno sa Aleksandrom Pateom, kojeg je opisao kao "ljutog farmera". Njih dvojica su pocijepali zastavu i bacili je među demonstrante, koji su nosili francuske zastave, prenijela je "Raša tudej".

Francuski političar ocijenio da bi "Fregzit" spasio francusku poljoprivredu i nezavisnost Francuske.