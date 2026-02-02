Crvena zvezda prestigla zagrebački Dinamo

Crvena zvezda preuzela je vrh Superlige Srbije, a ukoliko tu ostane do kraja sezone, plasiraće se sigurno u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Tim Dejana Stankovića je iskoristio kiks Partizana na startu drugog dijela sezone i trijumfom na Banovom brdu protiv Čukaričkog (3:1) se vratio na prvo mjesto.

Elitno takmičenje svake sezone garantuje i jedno direktno mjesto timovima prema petogodišnjem klupskom koeficijentu.

Uslov za tako nešto je i da klub ne samo obezbijedi kvalifikacije, već i da bude šampion u domaćem prvenstvu.

Kada bi se sezona u ovom trenutku završila, Zvezda bi se plasirala direktno u ligašku fazu Lige šampiona.

Olimpijakos, Rendžers, Kopenhagen, Šahtjor, Ferencvaroš i PAOK imaju bolji koeficijent, ali nisu lideri u šampionatima.

U Grčkoj AEK ima bod više od PAOK-a, a dva od Olimpijakosa. Kopenhagen u Danskoj zaostaje za vodećim Arhusom četiri boda, dok je Šahtjor drugi u Ukrajini i ima isti broj bodova kao Čerkasi.

Rendžers je treći u Škotskoj, sa šest poena manje od vodećeg Hartsa, dok Ferencvarošu u Mađarskoj prvoplasirani Đer bježi dva poena.

Crveno-bijeli su, inače, plasmanom u plej-of Lige Evrope dodatno napredovali po klupskom koeficijentu i na listi pretekli zagrebački Dinamo.