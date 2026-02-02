Crvena zvezda prestigla zagrebački Dinamo

Izvor:
B92
02.02.2026
11:40
Komentari:0
Crvena zvezda preuzela je vrh Superlige Srbije, a ukoliko tu ostane do kraja sezone, plasiraće se sigurno u kvalifikacije za Ligu šampiona.
Tim Dejana Stankovića je iskoristio kiks Partizana na startu drugog dijela sezone i trijumfom na Banovom brdu protiv Čukaričkog (3:1) se vratio na prvo mjesto.
Zanimljivosti
Majstori se baš pokazali: Kuća iz BiH nasmijala cijeli Balkan
Elitno takmičenje svake sezone garantuje i jedno direktno mjesto timovima prema petogodišnjem klupskom koeficijentu.
Uslov za tako nešto je i da klub ne samo obezbijedi kvalifikacije, već i da bude šampion u domaćem prvenstvu.
Kada bi se sezona u ovom trenutku završila, Zvezda bi se plasirala direktno u ligašku fazu Lige šampiona.
Olimpijakos, Rendžers, Kopenhagen, Šahtjor, Ferencvaroš i PAOK imaju bolji koeficijent, ali nisu lideri u šampionatima.
U Grčkoj AEK ima bod više od PAOK-a, a dva od Olimpijakosa. Kopenhagen u Danskoj zaostaje za vodećim Arhusom četiri boda, dok je Šahtjor drugi u Ukrajini i ima isti broj bodova kao Čerkasi.
Svijet
Rumunija na udaru: Prijeti im smrzavanje
Rendžers je treći u Škotskoj, sa šest poena manje od vodećeg Hartsa, dok Ferencvarošu u Mađarskoj prvoplasirani Đer bježi dva poena.
Crveno-bijeli su, inače, plasmanom u plej-of Lige Evrope dodatno napredovali po klupskom koeficijentu i na listi pretekli zagrebački Dinamo.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu