Vico Zeljković prisustvuje Nacionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu

Izvor:

ATV

31.01.2026

11:57

Komentari:

0
Вицо Зељковић присуствује Националном молитвеном доручку у Вашингтону
Foto: Ustupljena fotografija

Nacionalni molitveni doručak u Vašingtonu i ove godine, po tradiciji, biće održan prvog četvrtka u februaru i okupiće brojne ugledne goste.

Put Vašingtona ove godine odlazi i Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza BiH koji je putem svog Instagram profila poručio da je dobio poziv organizatora i da će prisustvovati ovom velikom, društveno - političkom, događaju.

Nacionalni molitveni doručak održava se od 1953. godine uz prisustvo predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, članova Kongresa, senatora ali i brojnih gostiju koji dolaze iz više od stotinu svjetskih zemalja.

Јелена Карлеуша-22012026

Scena

Jelena Karleuša se ''slomila'' u emisiji: Prekrila glavu rukama, pa briznula u plač

Nacionalnom molitvenom doručku, potvrđeno je još ranije, prisustvovaće i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a koji će predvoditi delegaciju Republike Srpske.

Tagovi:

Vico Zeljković

Vašington

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

