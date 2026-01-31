Vico Zeljković prisustvuje Nacionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu

Nacionalni molitveni doručak u Vašingtonu i ove godine, po tradiciji, biće održan prvog četvrtka u februaru i okupiće brojne ugledne goste.

Put Vašingtona ove godine odlazi i Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza BiH koji je putem svog Instagram profila poručio da je dobio poziv organizatora i da će prisustvovati ovom velikom, društveno - političkom, događaju.

Nacionalni molitveni doručak održava se od 1953. godine uz prisustvo predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, članova Kongresa, senatora ali i brojnih gostiju koji dolaze iz više od stotinu svjetskih zemalja.

Nacionalnom molitvenom doručku, potvrđeno je još ranije, prisustvovaće i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a koji će predvoditi delegaciju Republike Srpske.