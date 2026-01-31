Objavljeni potresni snimci poziva iz bara koji je izgorio: Ljudi vape za pomoći, u pozadini se razliježu krici

Francuska televizija BFMTV objavila je potresne snimke poziva upućenih švajcarskoj hitnoj službi tokom smrtonosnog požara u baru Le Constellation u Kran-Montani.

U tragediji koja se dogodila na dočeku Nove godine poginulo je 40 osoba. Audio snimci otkrivaju razmjere katastrofe i očaj žrtava zarobljenih u vatrenoj stihiji, piše BFMTV.

Gotovo mjesec dana nakon požara, objavljeni snimci svjedoče o haosu koji je vladao te noći. U sat i po, centrala hitne službe na broju 144 primila je ukupno 171 poziv. Prvi su zabilježeni oko 1 sat ujutro, a iz glasova pozivalaca čuje se panika.

"Gori, ima povrijeđenih"

"Molim vas, dođite, hitno je u '"Constellation'", čuje se u prvom pozivu dok se u pozadini razliježu krici.

"Molim vas, 'Le Constellation' u Kran-Montani! Gospođo, gori, ima povrijeđenih", zavapila je druga osoba u potpunom očaju. "Morate poslati pomoć, previše je povrijeđenih!", vikala je u slušalicu.

Pozivi su pristizali sve do 3 sata ujutro. U šoku, mnogi su pokušavali opisati dramu koju su proživljavali, često isprekidanim rečenicama punim užasa.

"Jedva sam izvukao živu glavu iz 'Constellationa'. Mislim da sam izgorio. Cijeli 'Constellation' je izgorio", ispričao je jedan svjedok. "Mislim da su mi prijatelji ostali unutra... Puno ljudi je zamalo poginulo, gospođo, zovite hitnu."

Nakon masovnih dojava, prve hitne službe stigle su na mjesto događaja i suočile se sa izuzetno teškom situacijom.

Aktiviran plan za katastrofe

Tokom noći, pozivi su centrali omogućili koordinaciju operacija između spasilaca na terenu i bolnica. Operaterka sa broja 144 nazvala je dežurnog ljekara kako bi ga obavijestila o situaciji.

"Zovem da vas upozorim, imali smo eksploziju... Imamo četiri smrtno stradale osobe i najmanje trideset povrijeđenih."

"Aktiviramo plan za katastrofe", bez oklijevanja je odgovorio ljekar.

U međuvremenu, pozivi svjedoka i žrtava postajali su sve intenzivniji. Malo-pomalo, svi prisutni postajali su svjesni razmjera požara i broja teško povrijeđenih.

"Pošaljite helikoptere! Hitna je već tu, ali treba ih još", tražio je jedan svjedok. "Ljudi umiru. Ostali su bez kože, bez ičega."

Očaj porodica

Užas tih poziva miješao se sa pozivima porodica koje su, čuvši za tragediju, očajnički tražile svoje bližnje.

"Bio je požar. Naša kćerka je bila tamo, nemamo nikakvih vijesti o njoj", rekao je jedan otac.

S druge strane linije, operaterka je bila nemoćna. "Ne mogu vam reći gdje je vaša kćerka niti da li je bila tamo", odgovorila je smireno.

"O koliko se ljudi radi?" upitao je otac. "Oko stotinu... Žao mi je, nemam više informacija za vas", odgovorila je.

Istraga je usmjerena na utvrđivanje krivične odgovornosti za smrt 40 osoba. Među četvoro optuženih nalaze se vlasnik objekta, voditelj bara, električar koji je izvodio radove na instalacijama te općinski inspektor zadužen za bezbjednosne provjere.

Terete ih se za ubistvo iz nehata i kršenje bezbjednosnih propisa, jer su preliminarni nalazi pokazali da bar nije imao ispravne sisteme za dojavu o požaru ni prohodne izlaze u slučaju nužde.