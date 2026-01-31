Objavljeni novi dokumenti o Epstajnu: Pominje se i Mask

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je posljednji i najveći dio dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, uključujući tri miliona strana, 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija.

Zamjenik državnog tužioca Tod Blanš rekao je na konferenciji za novinare da su dokumenta objavljena u skladu sa zakonom usvojenim u novembru koji nalaže objavljivanje svih dosijea u vezi sa Epstajnom.

On je naveo da to označava kraj planiranih objelodanjivanja dokumenata u okviru administracije Donalda Trampa u skladu sa zakonom.

Blanš je istakao da dosijei sadrže obimne redakcije, jer zakon dozvoljava da određeni dokumenti budu djelimično zatamnjeni, uključujući podatke koji otkrivaju identitet žrtava ili se odnose na aktivne istrage.

On je rekao da neki od dokumenata sadrže neistinite i senzacionalističke navode protiv predsjednika Donalda Trampa, koji su dostavljeni Federalnom istražnom birou /FBI/ neposredno pred izbore 2020. godine.

"Da pojasnimo, ti navodi su neosnovani i lažni. Da imaju i trunku kredibiliteta, bili bi već iskorišćeni protiv predsjednika Trampa", rekao je Blanš.

On je dodao da je Ministarstvo zadržalo neke dosijee na osnovu pravnih izuzetaka, kao što su advokatsko-klijentska privilegija i interna dokumenta.

List "Gardijan" je objavio da se u najnovijim dokumentima vidi da je američki milijarder Ilon Mask imao opsežniju i prisniju komunikaciju sa Džefrijem Epstajnom nego što je poznato, te da su oni razmjenjivali prijateljske mejlove.

Mejlovi pokazuju da su se njih dvojica srdačno dopisivali kako bi napravili planove za Maskovu posjetu Epstajnovom ostrvu.

Dokumenti uključuju prepisku Maska i Epstajna iz decembra 2013. godine kako bi utvrdili kada bi Mask trebalo da putuje na ostrvo Litl Sent Džejms.