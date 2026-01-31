Logo
Large banner

Objavljeni novi dokumenti o Epstajnu: Pominje se i Mask

Izvor:

Agencije

31.01.2026

10:13

Komentari:

0
Џефри Епстајн
Foto: Ministarstvo pravde SAD

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je posljednji i najveći dio dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, uključujući tri miliona strana, 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija.

Zamjenik državnog tužioca Tod Blanš rekao je na konferenciji za novinare da su dokumenta objavljena u skladu sa zakonom usvojenim u novembru koji nalaže objavljivanje svih dosijea u vezi sa Epstajnom.

Новак Ђоковић

Tenis

Kladionice opet precrtale Đokovića: Ovo su kvote za finalni meč Australijan opena

On je naveo da to označava kraj planiranih objelodanjivanja dokumenata u okviru administracije Donalda Trampa u skladu sa zakonom.

Blanš je istakao da dosijei sadrže obimne redakcije, jer zakon dozvoljava da određeni dokumenti budu djelimično zatamnjeni, uključujući podatke koji otkrivaju identitet žrtava ili se odnose na aktivne istrage.

On je rekao da neki od dokumenata sadrže neistinite i senzacionalističke navode protiv predsjednika Donalda Trampa, koji su dostavljeni Federalnom istražnom birou /FBI/ neposredno pred izbore 2020. godine.

Владимир Путин

Svijet

Putin objavio brojke koje će razljutiti Zapad

"Da pojasnimo, ti navodi su neosnovani i lažni. Da imaju i trunku kredibiliteta, bili bi već iskorišćeni protiv predsjednika Trampa", rekao je Blanš.

On je dodao da je Ministarstvo zadržalo neke dosijee na osnovu pravnih izuzetaka, kao što su advokatsko-klijentska privilegija i interna dokumenta.

List "Gardijan" je objavio da se u najnovijim dokumentima vidi da je američki milijarder Ilon Mask imao opsežniju i prisniju komunikaciju sa Džefrijem Epstajnom nego što je poznato, te da su oni razmjenjivali prijateljske mejlove.

Telefon-011025

Nauka i tehnologija

Ne otvarajte lažne mejlove! Prevaranti kradu podatke korisnika

Mejlovi pokazuju da su se njih dvojica srdačno dopisivali kako bi napravili planove za Maskovu posjetu Epstajnovom ostrvu.

Dokumenti uključuju prepisku Maska i Epstajna iz decembra 2013. godine kako bi utvrdili kada bi Mask trebalo da putuje na ostrvo Litl Sent Džejms.

Podijeli:

Tag:

Džefri Epstajn

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ставите тоалет папир у кључалу воду и очистите кућу никад лакше

Savjeti

Stavite toalet papir u ključalu vodu i očistite kuću nikad lakše

14 h

0
Нуждић: Када се усташки злочини прећуткују, шаље се опасна порука

Republika Srpska

Nuždić: Kada se ustaški zločini prećutkuju, šalje se opasna poruka

14 h

0
Пчелињи отров лијечи неке од најтежих болести

Zdravlje

Pčelinji otrov liječi neke od najtežih bolesti

14 h

0
Упаљен аларм: Епидемија пријети тинејџерима

Društvo

Upaljen alarm: Epidemija prijeti tinejdžerima

14 h

0

Više iz rubrike

Путин објавио бројке које ће разљутити Запад

Svijet

Putin objavio brojke koje će razljutiti Zapad

14 h

0
Орбан: Мађарска Влада неће попустити захтјевима Брисела и Кијева

Svijet

Orban: Mađarska Vlada neće popustiti zahtjevima Brisela i Kijeva

14 h

0
Двоје дјеце и двоје одраслих изгорјели у пожару

Svijet

Dvoje djece i dvoje odraslih izgorjeli u požaru

15 h

0
Клизиште у Италији

Svijet

Zgrade i automobili vise sa litice: Pukotina od 4 kilometra prepolovila grad

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner