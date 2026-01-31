Nuždić: Kada se ustaški zločini prećutkuju, šalje se opasna poruka

Ustaški zločin nad srpskim civilima u banjalučkim selima Šargovac, Drakulić i Motike u februaru 1942. godine, tokom kojeg su ubijana i djeca, jedan je od najmonstruoznijih primjera sistematskog istrebljenja nevinih ljudi, izjavio je Srni vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.

Nuždić je podsjetio da su u samo jednom danu u organizovanoj akciji ustaških formacija Nezavisne Države Hrvatske na najsvirepiji način ubijene cijele porodice.

"Posebnu težinu ovom zločinu daje činjenica da su ubijana i djeca u školskoj učionici, što ovaj zločin svrstava među najmračnije stranice evropske istorije. Ubijani su ljudi bez oružja, bez krivice, bez mogućnosti da se odbrane samo zato što su bili Srbi i pravoslavne vjere", rekao je Nuždić.

On je istakao da to nije bio čin spontanog nasilja, već dio jasno definisane, ideološki utemeljene politike istrebljenja, čiji je cilj bio brisanje cijelog jednog naroda sa prostora na kojima je vijekovima živio.

Nuždić je naveo da se danas, više od osam decenija nakon ovog zločina, sa posebnom zabrinutošću svjedoči sve prisutnijim pokušajima revizije istorije i rehabilitacije ustaške ideologije.

"Pod izgovorom `naučnih rasprava`, `drugačijih interpretacija` ili političke pragmatike, ovi zločini se nastoje umanjiti, relativizovati ili gurnuti u stranu, a ideologija koja je dovela do masovnih ubistava predstaviti kao `istorijska epizoda` bez dublje odgovornosti", ukazao je Nuždić.

On je upozorio da takvi pokušaji revizionizma nisu samo falsifikovanje istorijskih činjenica, već predstavljaju nastavak nasilja nad žrtvama, drugi čin istog zločina - ovog puta nad istinom i sjećanjem.

"Kada se ustaški zločini prećutkuju ili opravdavaju, šalje se opasna poruka da je zločin prihvatljiv ako je `ideološki opravdan`, a to je put koji vodi ka ponavljanju istorijskih tragedija", naglasio je Nuždić.

On je napomenuo da sjećanje na žrtve Šargovca, Drakulića i Motika nije poziv na osvetu ili mržnju već na moralnu odgovornost.

"Ono nas obavezuje da jasno i nedvosmisleno kažemo da istina o zločinima iz četrdesetih godina 20. vijeka nije predmet dogovora, političkih potreba ili istorijskog revizionizma. Žrtve nisu brojke u arhivama - one su imale imena, porodice, živote i budućnost koja im je nasilno oduzeta", rekao je Nuždić.

Prema njegovim riječima, odavanje počasti nevino stradalima jeste podizanje glasa protiv svakog oblika neofašizma, ustaštva i negiranja zločina.

"Samo istina, pamćenje i poštovanje žrtava mogu biti temelj društva koje želi pravdu, mir i dostojanstvenu budućnost", zaključio je Nuždić.

U banjalučkom naselju Drakulić sutra će biti obilježene 84 godine od zločina NDH nad srpskim civilima u selima Drakulić, Šargovac i Motike i rudniku Rakovac kod Banjaluke 7. februara 1942. godine, kada je u samo jednom danu zvjerski ubijeno 2.315 Srba, među kojima 551 dijete.