Logo
Large banner

Nuždić: Kada se ustaški zločini prećutkuju, šalje se opasna poruka

Izvor:

SRNA

31.01.2026

09:43

Komentari:

0
Нуждић: Када се усташки злочини прећуткују, шаље се опасна порука
Foto: ATV

Ustaški zločin nad srpskim civilima u banjalučkim selima Šargovac, Drakulić i Motike u februaru 1942. godine, tokom kojeg su ubijana i djeca, jedan je od najmonstruoznijih primjera sistematskog istrebljenja nevinih ljudi, izjavio je Srni vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.

Nuždić je podsjetio da su u samo jednom danu u organizovanoj akciji ustaških formacija Nezavisne Države Hrvatske na najsvirepiji način ubijene cijele porodice.

"Posebnu težinu ovom zločinu daje činjenica da su ubijana i djeca u školskoj učionici, što ovaj zločin svrstava među najmračnije stranice evropske istorije. Ubijani su ljudi bez oružja, bez krivice, bez mogućnosti da se odbrane samo zato što su bili Srbi i pravoslavne vjere", rekao je Nuždić.

On je istakao da to nije bio čin spontanog nasilja, već dio jasno definisane, ideološki utemeljene politike istrebljenja, čiji je cilj bio brisanje cijelog jednog naroda sa prostora na kojima je vijekovima živio.

Nuždić je naveo da se danas, više od osam decenija nakon ovog zločina, sa posebnom zabrinutošću svjedoči sve prisutnijim pokušajima revizije istorije i rehabilitacije ustaške ideologije.

"Pod izgovorom `naučnih rasprava`, `drugačijih interpretacija` ili političke pragmatike, ovi zločini se nastoje umanjiti, relativizovati ili gurnuti u stranu, a ideologija koja je dovela do masovnih ubistava predstaviti kao `istorijska epizoda` bez dublje odgovornosti", ukazao je Nuždić.

Пчела

Zdravlje

Pčelinji otrov liječi neke od najtežih bolesti

On je upozorio da takvi pokušaji revizionizma nisu samo falsifikovanje istorijskih činjenica, već predstavljaju nastavak nasilja nad žrtvama, drugi čin istog zločina - ovog puta nad istinom i sjećanjem.

"Kada se ustaški zločini prećutkuju ili opravdavaju, šalje se opasna poruka da je zločin prihvatljiv ako je `ideološki opravdan`, a to je put koji vodi ka ponavljanju istorijskih tragedija", naglasio je Nuždić.

On je napomenuo da sjećanje na žrtve Šargovca, Drakulića i Motika nije poziv na osvetu ili mržnju već na moralnu odgovornost.

"Ono nas obavezuje da jasno i nedvosmisleno kažemo da istina o zločinima iz četrdesetih godina 20. vijeka nije predmet dogovora, političkih potreba ili istorijskog revizionizma. Žrtve nisu brojke u arhivama - one su imale imena, porodice, živote i budućnost koja im je nasilno oduzeta", rekao je Nuždić.

Prema njegovim riječima, odavanje počasti nevino stradalima jeste podizanje glasa protiv svakog oblika neofašizma, ustaštva i negiranja zločina.

"Samo istina, pamćenje i poštovanje žrtava mogu biti temelj društva koje želi pravdu, mir i dostojanstvenu budućnost", zaključio je Nuždić.

U banjalučkom naselju Drakulić sutra će biti obilježene 84 godine od zločina NDH nad srpskim civilima u selima Drakulić, Šargovac i Motike i rudniku Rakovac kod Banjaluke 7. februara 1942. godine, kada je u samo jednom danu zvjerski ubijeno 2.315 Srba, među kojima 551 dijete.

Podijeli:

Tagovi:

Viktor Nuždić

zločin u Drakuliću

NDH

zločin nad Srbima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пчелињи отров лијечи неке од најтежих болести

Zdravlje

Pčelinji otrov liječi neke od najtežih bolesti

14 h

0
Упаљен аларм: Епидемија пријети тинејџерима

Društvo

Upaljen alarm: Epidemija prijeti tinejdžerima

14 h

0
Орбан: Мађарска Влада неће попустити захтјевима Брисела и Кијева

Svijet

Orban: Mađarska Vlada neće popustiti zahtjevima Brisela i Kijeva

14 h

0
Како правилно да одржавате аутомобил

Auto-moto

Kako pravilno da održavate automobil

14 h

0

Više iz rubrike

Кампус у Бањалуци

Društvo

Za koliko će biti povećane stipendije studentima iz Republike Srpske

15 h

0
Горан Селак министар правде Републике Српске

Republika Srpska

Selak: Otimanjem imovine žele izbrisati srpski identitet u FBiH

15 h

3
Додик у Мађарској, данас састанак са Орбаном

Republika Srpska

Dodik u Mađarskoj, danas sastanak sa Orbanom

16 h

12
Славиша Раковић

Republika Srpska

Preminuo Slaviša Raković - potvrđeno iz SDS-a

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner