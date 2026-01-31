Kako pravilno da održavate automobil

Saobraćajne gužve, česta zaustavljanja, ubrzavanja i kočenja stvaraju povećano opterećenje na motor, transmisiju, kočnice i oslanjanje. U ovakvim uslovima dolazi do bržeg habanja ključnih sklopova, pa vozilo zahtijeva pažljivije i pravovremeno održavanje.

Važnu ulogu ima i kvalitet potrošnih materijala: upotreba neodgovarajućih ili nekvalitetnih tečnosti direktno dovodi do skraćenja radnog vijeka i neplaniranih kvarova.

Fabrički servisni intervali najčešće su prilagođeni prosječnim uslovima eksploatacije. Ipak, sami proizvođači često navode da se u slučaju "teških" uslova rada, u koje gradska vožnja spada, intervali održavanja moraju skratiti i do 1,5-2 puta.

Razlog je jednostavan: motor u gradu rijetko radi u stabilnom režimu, često se pregrijava, dugo radi u leru i redovno se pokreće iznova, što ubrzava degradaciju motornog ulja i ostalih tečnosti, savjetuje specijalizovani sajt Wroom.

U praksi to znači češću zamjenu motornog ulja. Umjesto standardnih 10.000-15.000 kilometara, u gradskim uslovima razumno je pridržavati se intervala od 5.000 do 7.000 kilometara, naročito kod kratkih relacija i dugog stajanja u gužvama.

Važno je uzeti u obzir ne samo pređenu kilometražu, već i stvarno vrijeme rada motora. Kod vozila sa intenzivnom eksploatacijom, poput taksi vozila, klasični servisni periodi često nisu primjenljivi.

Za zaštitu motora u gradskoj vožnji posebno je važno koristiti ulja koja su otporna na pregrijavanje i zagađenje, kao i ona koja zadržavaju svoja svojstva pri čestim hladnim startovima i radu u "start-stop" režimu.

Povećanom habanju u gradu izloženi su i drugi sistemi. Ulje mjenjača trebalo bi mijenjati u prosjeku na svakih 40.000 do 60.000 kilometara. Kočioni sistem traži redovne kontrole zbog učestalog korišćenja, dok oslanjanje trpi zbog loših kolovoza i zahtijeva povremene detaljne provjere, prenosi b92.