Za koliko će biti povećane stipendije studentima iz Republike Srpske

Izvor:

SRNA

31.01.2026

09:10

Komentari:

0
Кампус у Бањалуци
Foto: ATV

Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci Ana Sibinčić pozdravila je odluku Vlade Republike Srpske o povećanju studentskih stipendija.

"Zadovoljni smo. To je i bila tema sastanaka sa premijerom Savom Minićem i ministrima. Ovo će olakšati život studentima s obzirom na poskupljenja", rekla je Sibinčićeva.

Vlada Republike Srpske odlučila je da od naredne akademske godine poveća budžet za više od milion KM za studentske stipendije na sva tri ciklusa, a Sibinčićeva je ukazala da će to značiti povećanje za 100 KM, odnosno da će se studentima, umjesto 200 KM, isplaćivati 300 KM.

Кетрин О Хара

Kultura

Zvijezda filma "Sam u kući" imala rijedak poremećaj

"Sigurna sam da će kolegama koje primaju stipendije dobro doći uvećana isplata. S druge strane, tako se i nagrađuje uspjeh. Nadam se da će naredne godine biti još povećanja", istakla je Sibinčićeva.

Povećane su i stipendije koje se dodjeljuju iz Fonda "Dr Milan Jelić", a iznos će sa 400 KM biti povećan na 600 KM.

Za studente u zemljama regiona iznos će se povećati sa 500 KM na 700 KM, a za studente u inostranstvu umjesto 800 KM, biće isplaćivano 900 KM.

Za ovu godinu najavljene su višemilionske investicije na Univerzitetu u Banjaluci, a predsjednik Studentskog parlamenta navodi da će to doprinijeti poboljšanju studentskog standarda.

"Pratićemo realizaciju svih projekata da bi studentima pravili bolje mjesto za studiranje", zaključila je Sibinčićeva.

