Za koliko će biti povećane stipendije studentima iz Republike Srpske

"Zadovoljni smo. To je i bila tema sastanaka sa premijerom Savom Minićem i ministrima. Ovo će olakšati život studentima s obzirom na poskupljenja", rekla je Sibinčićeva.

Vlada Republike Srpske odlučila je da od naredne akademske godine poveća budžet za više od milion KM za studentske stipendije na sva tri ciklusa, a Sibinčićeva je ukazala da će to značiti povećanje za 100 KM, odnosno da će se studentima, umjesto 200 KM, isplaćivati 300 KM.

"Sigurna sam da će kolegama koje primaju stipendije dobro doći uvećana isplata. S druge strane, tako se i nagrađuje uspjeh. Nadam se da će naredne godine biti još povećanja", istakla je Sibinčićeva.

Povećane su i stipendije koje se dodjeljuju iz Fonda "Dr Milan Jelić", a iznos će sa 400 KM biti povećan na 600 KM.

Za studente u zemljama regiona iznos će se povećati sa 500 KM na 700 KM, a za studente u inostranstvu umjesto 800 KM, biće isplaćivano 900 KM.

Za ovu godinu najavljene su višemilionske investicije na Univerzitetu u Banjaluci, a predsjednik Studentskog parlamenta navodi da će to doprinijeti poboljšanju studentskog standarda.

"Pratićemo realizaciju svih projekata da bi studentima pravili bolje mjesto za studiranje", zaključila je Sibinčićeva.